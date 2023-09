Duniyar Yakin Ya Bayyana Masu Kula da Mafarkin Mafarki

Duniyar Warcraft ta ba da sanarwar facinta mai zuwa, Masu gadi na Mafarki, wanda zai gabatar da sabon abun ciki mai kayatarwa ga 'yan wasa. Wannan babban facin zai ƙunshi sabon yanki, ƙalubalen hari, da sabon tafkin Mythic + Dungeons.

Babban abin da ke tattare da Masu gadi na Mafarki shine sabon yanki, wanda ke ɗaukar 'yan wasa zurfafa cikin duniyar sufi da aka sani da Emerald Dream. Wannan yanayin ruhaniya ya dade yana zama wani ɓangare na labarin Warcraft, kuma 'yan wasa za su gamu da muggan sojojin Primalist karkashin jagorancin babban Fyrakk, siffar wuta. Shiga cikin wannan daula da ba a taɓa ganin irinta ba zai gwada gwaninta da bajintar ƴan kasada.

Facin kuma ya gabatar da harin Amirdrassil, gamuwa mai ban sha'awa tare da Druids na Flame. Wannan farmakin yana ba da ƙwarewa ta musamman yayin da 'yan wasa za su sami damar hawan dodanni yayin da suke biye da druids na harshen wuta da ke barna a cikin Emerald Dream. Koyaya, masu haɓakawa suna taka tsantsan game da injiniyoyi kuma suna shirin gwada haɗuwa sosai kafin su sake shi zuwa wasan kai tsaye.

Bugu da ƙari kuma, facin ya haɗa da sabunta Mythic + Dungeon pool don Season 3. 'Yan wasa za su iya tsammanin Emerald Dream-themed dungeons daga abubuwan da suka gabata, irin su Darkheart Thicket da The Everbloom. Bugu da ƙari, Dawn of the Infinites megadungeon an raba shi zuwa fikafikai biyu, yana ba da ƙarin ƙalubale ga abun ciki ga 'yan wasa.

Ga 'yan wasa na yau da kullun, za a sami yawancin ayyukan waje don jin daɗi. Faci ya gabatar da zagayowar al'amuran jama'a guda uku: Superbloom, wanda aka yi wahayi ta taswirar biya na Overwatch, wani taron noma inda 'yan wasa za su iya tattara kudade da lada, da Emerald Bounty, inda 'yan wasa ke shuka iri da kallon yadda suke girma zuwa bishiyoyi, suna ba da lada na musamman.

'Yan wasa za su iya gwada sabon facin akan PTR (gwajin gwaji na jama'a) daga baya a wannan makon. Tare da sabon abun ciki mai ban sha'awa, Masu gadi na Mafarki sun yi alkawarin baiwa 'yan wasan Duniya na Warcraft kwarewa mai ban sha'awa da ban sha'awa a cikin Emerald Dream.

