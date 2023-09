Maraice a Rossi's: Ku ɗanɗani Italiya a Gidan Abinci na Seasons

By

Gidan cin abinci mai daɗi na Seasons a otal ɗin InterContinental a Ballsbridge, Dublin 4 yana ba da ƙwarewar cin abinci na Italiyanci na musamman a wannan watan. Babban shugaban mai dafa abinci Alberto Rossi, wanda ya fito daga Italiya, ya kawo gwaninta da ƙaunar abincin Italiyanci a cikin menu. Membobin Kungiyar Abinci & Abin sha na Irish Times suna da keɓantaccen dama don halartar wani taron da ake kira "Wani Maraice a Rossi's" a ranar 21 ga Satumba da ƙarfe 6:30 na yamma.

Taron zai ƙunshi menu na ɗanɗano hanya biyar wanda aka yi wahayi zuwa ga jita-jita na Italiyanci na yanki. Baƙi za su ji daɗin zaɓin antipasti da aka yi amfani da su irin na iyali, sannan primi, babban hanya, da kayan zaki biye da su, tare da zaɓin da ake samu a kowane kwas. Baya ga abinci mai ban sha'awa, za a ba da abin sha maraba, haɗin giya, da hadaddiyar kayan zaki. Chef Rossi da kansa zai gabatar da kowane tasa, yana tattauna tarihinsa da mahallinsa.

Tabbas taron ya shahara, don haka tikitin yana da iyaka. Masu sha'awar za su iya ajiye wurinsu ta danna hanyar haɗin da aka bayar. Wannan alƙawarin zama maraice na ingantacciyar abincin Italiyanci wanda ba za a manta da shi ba, wanda Chef Rossi ya taɓa shi.

Masu biyan kuɗi zuwa Clubungiyar Abinci & Abin sha na Irish Times suna da damar cin kyaututtuka biyu masu ban mamaki a wannan watan a Co Wicklow. Kyauta ta farko ta ƙunshi menu na dandanawa na 10-das na biyu a gidan cin abinci na Strawberry Tree a BrookLodge & Macreddin Village a Aughrim, sannan kuma kwana na dare. Kyauta ta biyu tana ba da kwana biyu na dare a The Sally Gap Bar & Brasserie a Powerscourt Hotel Resort & Spa mai tauraro biyar, cikakke tare da abincin dare uku da karin kumallo. Masu sha'awar za su iya shiga gasar ta danna hanyoyin da aka bayar.

Taya murna ga Edel Troy, wanda ya ci nasarar kwana biyu a The Eccles Hotel & Spa a Glengarriff, Co Cork, da Gerry Murphy, wanda ya ci abincin dare na hudu a gidan cin abinci na Neighborhood a Naas, Co Kildare. Waɗannan masu nasara masu sa'a babu shakka za su ji daɗin abubuwan cin abinci na musamman da ban sha'awa a waɗannan mashahuran cibiyoyi.

A cikin Mujallar Irish Times na wannan karshen mako, shugaba kuma mai ba da abinci Sunil Ghai ya raba girke-girke daga sabon littafin dafa abinci, Akwatin kayan yaji: Easy, Abincin Indiya na yau da kullun. Mujallar ta kuma ƙunshi labarin Corinna Hardgrave, wacce ta yi imanin cewa ta gano wani sabon ɗan takarar tauraruwar Michelin a garin Kilkenny. John Wilson ya ci gaba da neman neman ruwan inabi na Bordeaux akan kasafin kuɗi. Bugu da ƙari, Grainne O'Keefe da Lilly Higgins suna ba da girke-girke don jita-jita na kaka mai daɗi a cikin mujallar.

