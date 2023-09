Babban Haƙiƙanin Sirrin Bayanai a Zamanin Dijital

A zamanin dijital na yau, koyaushe ana ƙirƙira da tattara bayanan mu. Kowane mataki da muka ɗauka tare da ko kusa da na'urar da aka haɗa yana haifar da bayanai masu mahimmanci game da mu, na'urorin da muke amfani da su, da ayyukanmu. Ko yana lilo a yanar gizo ko kuma tafiya kawai ta hanyar Wi-Fi na'ura mai ba da hanya tsakanin hanyoyin sadarwa, duk waɗannan hulɗar ana yin rikodin su kuma ana sarrafa su azaman wuraren bayanai. Ana tattara ainihin bayanan wurin mu koyaushe kuma ana watsa shi lokacin da aka kunna ayyukan wurinmu akan wayoyinmu.

Ana amfani da bayanan mu don dalilai daban-daban, da farko don samun kuɗi. Masu tallace-tallace da masu tallace-tallace suna bin ayyukan mu na kan layi don tsinkaya abubuwan da muke so, abubuwan da muke so, har ma da matsayin kuɗi. Da zarar an tattara su, bayananmu suna tafiya ta hanyar rikitaccen tsarin yanayin fasahar talla, inda aka tattara su, an tantance su, kuma ana amfani da su don ba da tallace-tallacen da aka yi niyya. Amma sirrin bayanan ya wuce niyya ta talla. Kamfanonin kiwon lafiya da masana'antun sawa suna da sha'awar tarihin likitancin mu da bayanan halittu, yayin da kyamarorin sa ido da na'urori masu auna firikwensin ke lura da mu don dalilai na tsaro.

Yayin shiga cikin masana'antar talla na goyan bayan samfuran kudaden shiga na yawancin gidajen yanar gizo da ƙa'idodi, yana ɗaga damuwa game da keɓantawar mu. Kullum ana tattara bayananmu, siye, siyarwa, kwafi, da kuma amfani da su don dalilai daban-daban. Da zarar bayananmu yana can, babu yadda za a iya dawo da su. Yana da ban sha'awa ganin yadda bayananmu ke mamaye kowane fanni na rayuwarmu, duk da haka yana da ƙalubale don fahimtar cikakkiyar yanayin yanayin bayanan mu.

Sirri na dijital lamari ne mai rikitarwa wanda ba za a iya warware shi cikin sauƙi ba. Tattaunawa ce ta dindindin tsakaninmu da duniyar da ke kewaye da mu. Duk da yake yana da kyau a sami iko akan sirrin mu, ƙarfin ƙarfin ikon yana fifita manyan kamfanoni. Karɓar sharuɗɗan yarjejeniyar sabis ba tare da cikakkiyar fahimtar abubuwan da suke faruwa ba daidai yake da kasancewa a cikin tattaunawar teburin taro maras amfani. Waɗannan yarjejeniyoyin galibi suna ƙyale kamfanoni su yi amfani da bayananmu don amfanin su, ba tare da sanin matsakaicin mai amfani ba.

Kare keɓantawa ya haɗa da yin zaɓi na hankali da sanin ɓoyayyun sakamakon ayyukanmu akan layi. Koyaya, kamfanoni sun ƙware wajen yin amfani da waɗannan zaɓin tare da toshe ainihin manufarsu. Danna "Amince" akan sharuɗɗan yarjejeniyar sabis na iya ba kamfanoni izini ba kawai don samun damar bayananmu ba har ma don raba ko sayar da shi ga wasu ƙungiyoyi. Gaskiyar sirrin bayanai a zamanin dijital yana da yawa, amma yana da mahimmanci a sanar da mu kuma a yi taka-tsantsan don kiyaye bayanan sirrinmu.

