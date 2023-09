Aiki bisa Shaida da Juyin Halittu na Rashin Jiran Koyi Shirin

Ba za a iya jira don koyo ba, shirin ilimin dijital na Yaro don yaran da rikici ya shafa, koyaushe ana jagorantar su ta hanyar shaidar kimiyya. Duk da haka, don a yi la'akari da "tushen shaida," dole ne shiga tsakani ya cika wasu sharudda. Ta wani babban nazari a Uganda, Ba za a iya jira don koyo ba yanzu ya cika waɗannan sharuɗɗa, wanda ke nuna juyin halitta mai ban sha'awa ga shirin.

Ayyukan tushen shaida shine ra'ayin cewa ayyukan sana'a, irin su aikin jinya, ilimi, ko tallafin zamantakewa ga yara, ya kamata a dogara ne akan shaidar kimiyya. Ya ƙunshi amfani da tsauraran matakai na bincike don tabbatar da tasirin sa baki, maimakon dogaro da al'ada, fahimta, ko gogewar mutum. Ƙungiyoyin agaji dole ne su kasance a shirye su dauki alhakin kansu don tabbatar da cewa ba su haifar da mummunar illa fiye da kyau ba.

Hanyar tushen shaida ta fara ne da shiga tsakani da ake gudanar da binciken kimiyya, kamar kimanta yiwuwar ko gwajin sarrafawa. Ana amfani da abubuwan da aka samo daga waɗannan karatun don daidaitawa da inganta hanyar idan ba su dace ba ko kuma basu dace ba. Idan sakamakon binciken ya tabbata, shiga tsakani zai ci gaba zuwa mataki na gaba na kimantawa.

Ba za a iya jira don koyo ba an yi gwajin sarrafa bazuwar a Uganda cikin watanni 18 da suka gabata. Binciken ya shafi yara 1507 daga makarantu 30 a gundumar Isingiro. Rabin makarantun sun maye gurbin darussan Ingilishi da na lissafi na yau da kullun tare da Can't Jira don Koyi don kwatanta tasirin sa kai tsaye. Sakamakon binciken, wanda za a buga nan ba da jimawa ba a cikin mujallar kimiyya, ya nuna cewa Ba za a iya jira don koyo ba kawai yana aiki mafi kyau fiye da daidaitaccen ilimi ba har ma ya fi yawancin shirye-shiryen EdTech da aka yi amfani da su a cikin saitunan iri ɗaya.

Wannan gwaji a Uganda yana ƙarfafa Ba za a iya jira don koyo azaman cikakken shiri na tushen shaida. Yana daga cikin tarin binciken bincike 10 da War Child ya gudanar a kasashe kamar Chadi, Jordan, Lebanon, da Sudan tun farkon shirin. A Sudan, wani bincike da aka gudanar ya nuna cewa, yara sun samu habaka kusan ninki biyu a fannin lissafi sannan kuma sun ninka kusan sau uku a fannin karatu idan aka kwatanta da shirin gwamnati na koyo ga yaran da ba su zuwa makaranta.

Wannan ci gaban da aka samu a Yuganda ya nuna mafarin Ba za a iya Jiran Koyi ba. Dangane da tsarin yanki, an mika aiwatar da shirin ga karamar hukuma. Ta hanyar raba abin da ke aiki da abin da baya ta hanyar bincike, Ba za a iya jira don koyo ba yana nufin haɓaka ci gaba mai ma'ana don ba da ilimi kyauta, daidaito, da ingantaccen ilimi ga duk yaran da rikici ya shafa.

Can't wait to Learn an fara haɓaka a Sudan a cikin 2012 kuma tun daga lokacin an gwada shi kuma an aiwatar da shi a ƙasashe daban-daban. Ya zuwa yanzu ya kai kusan yara 100,000, tare da fatan samun ci gaba a nan gaba.

