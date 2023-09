Vivo T2 Pro zai fara halarta a Indiya Ba da daɗewa ba tare da Dimensity 7200 SoC

By

Vivo na shirin ƙaddamar da sabuwar wayarsa, Vivo T2 Pro, a Indiya nan gaba. Ana sa ran na'urar za ta ƙunshi tsarin Dimensity 7200 mai ƙarfi-on-a-chip (SoC), yana ƙara haɓaka ƙarfin aikinta.

The Dimensity 7200 SoC an haɓaka shi ta MediaTek, jagora na duniya a ƙirar ƙirar semiconductor da masana'anta. An san wannan guntu don yin aiki mai sauri da ingantaccen aiki, yana mai da shi manufa don wayoyi masu wayo waɗanda ke buƙatar aiki da yawa da gogewar wasan caca mara kyau.

Ana sa ran Vivo T2 Pro zai kawo sabbin abubuwa da haɓakawa idan aka kwatanta da wanda ya riga shi. Ko da yake ƙarin cikakkun bayanai game da na'urar ba su da yawa, ana sa ran za ta ba da ingantattun damar kyamara, nunin haske, da kuma haɓaka mai mahimmanci a rayuwar baturi.

Vivo ya kasance yana yin tagulla a cikin kasuwar wayoyin hannu ta Indiya tare da sabbin na'urorin sa waɗanda ke ba da dama ga masu amfani da su. Tare da ƙaddamar da Vivo T2 Pro mai zuwa, kamfanin yana da niyyar ƙara ƙarfafa ƙafarsa a cikin kasuwa mai fa'ida.

Yayin da fasahar wayoyi ke ci gaba da samun ci gaba cikin sauri, masu amfani suna ƙara neman ƙarin ƙarfi, gudu, da inganci daga na'urorinsu. Dimensity 7200 SoC a cikin Vivo T2 Pro yayi alƙawarin isar da wannan kawai, yana tabbatar da ƙwarewar mai amfani mai santsi da mara kyau.

A ƙarshe, Vivo T2 Pro tare da Dimensity 7200 SoC an saita don yin hanyar zuwa kasuwar Indiya nan ba da jimawa ba. Tare da ikon sarrafa shi mai ƙarfi da sabbin abubuwa da yawa, ana sa ran wannan wayar zata kayatar da masu sha'awar fasaha da masu amfani da wayoyin komai da ruwanka.

Ma'anar:

-System-on-a-chip (SoC): Haɗaɗɗen da'ira guda ɗaya wanda ke ƙunshe da abubuwa da yawa, kamar na'ura mai sarrafawa, ƙwaƙwalwar ajiya, da sauran kayayyaki daban-daban.

– Semiconductor: Abu ne da ke da wutar lantarki tsakanin na madugu da insulator, wanda ake amfani da shi don kayan aikin lantarki.

