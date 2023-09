Mahaliccin Wasan Hawan Kwayoyin cuta Kawai Sama! Cire taken daga Steam Saboda Damuwa

Mai haɓakawa na Kawai Up!, sanannen wasan hawan indie wanda ya sami kulawa sosai akan rafukan Twitch, ya yanke shawarar cire wasan daga Steam. Wannan na zuwa ne bayan mai haɓakawa ya fuskanci zarge-zarge na yin amfani da kadarorin da ke cin zarafi da haɓaka NFTs. A cikin wata sanarwa, mahaliccin ya bayyana sha'awarsu ta ci gaba daga wasan da kuma mai da hankali kan jin dadin kansu.

A cikin sabuntawa da aka buga akan shafin Steam na wasan, mai haɓaka solo, wanda aka sani da Wasannin SCKR, ya bayyana dalilansu na cire wasan. Sun amince da yin kura-kurai kuma sun lura cewa damuwa da ke tattare da wasan ya yi tasiri. Mai haɓakawa ya ce, “Wasan ya sa ni cikin damuwa sosai a cikin waɗannan watanni. Yanzu ina so in ajiye wasan a baya na."

An cire wasan a hukumance daga shagon Steam kuma an canza sunansa zuwa “ba samuwa.” Duk da haka, ana iya samun sigar jeri na wasan da aka adana akan Na'urar Wayback ta Intanet.

Sama kawai! ya sami shahara akan Twitch saboda tsananin wahalar sa. ’Yan wasa sun dauki matsayin Jackie, matashin da ya fito daga cikin marasa galihu tare da burin tserewa talauci. Wasan ya bukaci 'yan wasa su kewaya hadaddun mazes na bututu da sauran abubuwa, ba tare da siffa ta ajiyewa ba, ma'ana duk wani faduwa ya haifar da farawa daga farko. Mai haɓakawa ya bayyana cewa wasan ya mayar da hankali kan haɓaka ɗimbin yawa tare da kowane matakin da kuma jaddada zafin rashin nasara.

Wasan ya ja hankalin masu kallo har 280,000 a lokaci guda akan Twitch a kololuwar sa kuma ya sami ra'ayoyi miliyan 5.6 akan YouTube a cikin watanni biyu kacal ta hanyar bidiyo mai tafiya. Koyaya, Up Up! An riga an cire shi daga Steam a ƙarshen Yuni saboda zargin keta haƙƙin mallaka, tare da wani mai zane na 3D yana zargin SCKR Games da amfani da kadari mara izini. Daga baya an sake dawo da wasan tare da cin zarafi da wani mutum-mutumi na Atlas ya maye gurbinsa.

Wasannin SCKR suna shirin komawa ci gaban wasa tare da sabon aikin mai suna Kith. Suna da niyyar yin hutu, su ci gaba da karatunsu a ƙirar wasa, kuma su yi aiki tare da ƙaramin ƙungiya akan wannan sabon kamfani. Masu haɓakawa suna fatan haɓaka ƙwarewarsu da ƙirƙirar ƙwarewar wasan kwaikwayo na musamman.