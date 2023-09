Mahaliccin shahararren wasan dandamali na tushen kimiyyar lissafi, Kawai Up !, Ya yanke shawarar cire wasan daga kantin sayar da Steam, yana ambaton "danniya" a matsayin dalilin da ke bayan wannan shawarar. Sama kawai! sun sami kulawa sosai a cikin watan Mayu lokacin da fitattun masu ratsa rafi da YouTubers suka nuna ƙoƙarinsu na kaiwa saman wannan wasa mai ƙalubale.

A cikin sabuntawa akan Steam, mahaliccin wasan, wanda ke da sunan SCKR Games, ya bayyana kansu a matsayin masu haɓaka solo kuma sun yarda cewa Kawai Up! shine kwarewarsu ta farko game da haɓaka wasan bidiyo. Sun ƙirƙiri wasan ne a matsayin wata hanya ta ƙirƙira da kuma hanyar gwada kansu, amma ya ƙare ya haifar musu da damuwa mai yawa a cikin 'yan watannin da suka gabata. Yanzu, sun shirya don ci gaba da sanya wasan a baya.

Mahaliccin ya bayyana cewa a halin yanzu suna aiki kan wasan su na gaba, mai suna Kilth. Sun bayyana bukatar samun kwanciyar hankali da waraka tare da shirin daukar hutu don ci gaba da karatunsu a zanen wasa. Tare da sabon iliminsu da gogewarsu, suna da niyyar karkatar da kuzarinsu zuwa Kilth. Wasan da ke tafe zai sami nau'i daban-daban da saiti, tare da mai da hankali kan cinematography. Mahaliccin yana fatan yin aiki tare da ƙaramin ƙungiya don wannan ƙalubale don haɓaka ƙwarewar ƙirar wasan su.

Wannan ba shine karo na farko ba Kawai Up! an cire shi daga Steam. A baya, an saukar da wasan saboda amfani da kadarorin da ke da haƙƙin mallaka, amma ya dawo bayan an cire kadarorin da suka keta. Mai haɓakawa ya yarda da martani da goyon baya daga al'umma game da lahani a cikin wasan kuma ya nuna godiya ga abokan aiki masu tausayi da abokantaka a cikin masana'antar.

Shawarar mahalicci na cire Kawai Up! da kuma bayyana damuwarsu ya yi daidai da ra'ayin Dong Nguyen, mahaliccin Flappy Bird, wanda ya janye wasan daga shagunan app a cikin 2014 saboda yanayin jaraba. Nguyen ya bayyana cewa ya ji laifi kuma bai ji dadin nasarar wasan ba.

A lokacin rubutawa, Kawai Up! a halin yanzu babu shi don siye akan Steam, kodayake shafin nasa yana nan. An canza taken wasan zuwa “ba samuwa,” kuma an sake yiwa mai haɓaka suna “Indiesolodev.” Kyakkyawan bita da kima na mai amfani don Kawai Up! har yanzu ana iya samuwa a shafin Steam.

Source: [IGN](https://www.ign.com/articles/creator-of-viral-game-only-up-pulls-game-from-steam-citing-stress)