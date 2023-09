Unity ta Sanar da Sabbin Kudi don Shigar Wasan Ta Amfani da Injin Unity

By

Unity, babbar hanyar bunkasa wasanni, kwanan nan ta sanar da cewa za ta aiwatar da sabon cajin kowane wasa da aka shigar ta amfani da injin Unity. Wannan cajin, wanda aka sani da Kuɗin Runtime ɗin Unity, zai yi amfani da shi ga wasannin da suka ƙetare wani ƙayyadaddun kudaden shiga da ƙidayar shigar rayuwa a cikin shekarar da ta gabata.

Takamaiman madaidaitan ƙofofin da kudade sun bambanta dangane da nau'in biyan kuɗin haɗin kai wanda mai haɓakawa ke riƙe. Ga masu amfani da Unity Personal da Unity Plus, an saita iyakar kudaden shiga a $200,000 a kowace shekara, tare da ƙididdige shigarwar rayuwa na 200,000. A gefe guda, asusun Unity Pro da Unity Enterprise suna da babban kofa na dala miliyan 1 a cikin kudaden shiga kowace shekara da shigarwa miliyan 1 na rayuwa.

Kudaden ƙetare waɗannan ƙofofin kuma sun bambanta ga kowane nau'in biyan kuɗi. Za a caje masu haɓaka Unity Personal $0.20 ga kowane shigarwa sama da kofa, yayin da asusun Unity Enterprise ke biyan $0.01 kawai ga kowane shigarwa sama da miliyan 2. Masu haɓakawa a cikin kasuwanni masu tasowa suna karɓar ragin kudade, tare da Unity Personal asusu suna biyan $0.02 kowace shigarwa kuma asusun Kasuwanci suna biyan $0.005 kowace shigarwa.

Musamman ma, waɗannan kuɗaɗen za su kuma shafi wasannin da aka gina akan Unity idan sun cika kudaden shiga da shigar da ƙididdiga. Yana da mahimmanci a ambaci cewa Kuɗin Runtime ɗin Unity bai shafi aikace-aikacen da ba na caca ba.

Unity yana ba da hujjar aiwatar da wannan kuɗin ta hanyar nuna cewa duk lokacin da aka saukar da wasa, ana shigar da Unity Runtime shima. Kamfanin ya yi imanin cewa kuɗin da aka girka yana kiyaye ribar kuɗi daga haɗin gwiwar ɗan wasa don masu ƙirƙira, sabanin tsarin raba kudaden shiga.

Baya ga waɗannan sauye-sauye, Unity ta sanar da yin ritaya na matakin biyan kuɗin ta na Unity Plus. Za a ba wa masu biyan kuɗi na Plus dama damar haɓakawa zuwa Unity Pro na shekara guda akan farashin Plus.

Injin Unity, wanda aka san shi da iyawa da ƙarfin haɓaka wasansa, yana ɗaukar biliyoyin abubuwan zazzagewa kowane wata. Wannan sabon tsarin kuɗin yana nufin tallafawa ci gaba da haɓakawa da haɓaka masu ƙirƙira wasan yayin da suke kiyaye amincin yanayin yanayin Unity.

