Hannun jari na Amurka yana gwagwarmaya yayin da 'yan kasuwa ke jiran taron Apple da bayanan tattalin arziki

Hannun jarin Amurka na fuskantar kalubale yayin da ‘yan kasuwa ke yin taka-tsan-tsan gabanin taron tallace-tallacen Apple da mahimmin hauhawar farashin kayayyaki da bayanan tallace-tallace. Makomar S&P 500 ta tsoma 0.2%, Matsakaicin Matsakaicin Masana'antar Dow Jones ya faɗi 0.2%, kuma makomar Nasdaq 100 ta sauƙaƙa 0.3%. A ranar Litinin, Matsakaicin Masana'antar Dow Jones ya tashi 0.25%, S&P 500 ya karu da 0.67%, kuma Nasdaq Composite ya sami 1.14%.

'Yan kasuwa suna shakkar yin fare mai mahimmanci saboda abubuwan da ke zuwa kasuwa. Hannun jarin Apple sun dan yi sama da fadi yayin da masu zuba jari ke jiran taron tallata kamfanin, inda ake sa ran za a bayyana sabbin wayoyin iPhone. Lamarin yana da yuwuwar yin tasiri ga kasuwa sosai. Baya ga taron Apple, za a kuma gwada sha'awar manyan hajoji na fasaha tare da lissafin dala biliyan 50 na ARM a New York. An riga an yi wa IPO rajista sau 10, yana nuna buƙatu mai ban sha'awa wanda zai iya haifar da sake fasalin farashin IPO.

Wani abin da ya shafi ra'ayin kasuwa shine ƙimar rancen shekaru 10 na Amurka, wanda ke kusa da mafi girman matakan su tun 2008. 'Yan kasuwa suna kallon sabuntar tattalin arziki a hankali, gami da rahoton farashin mabukaci na Amurka don farashin masu samarwa na Agusta da Agusta da lambobin tallace-tallacen tallace-tallace. Wannan bayanai za su yi tasiri kan tsarin yanke shawara na Tarayyar Tarayya a cikin shawarwarin manufofinsu na gaba. Duk da kalubalen, Tarayyar Tarayya ta sadaukar da kanta don daidaita tattalin arzikin, kodayake cimma burin 2% na hauhawar farashin kayayyaki na iya ɗaukar lokaci.

Gabaɗaya, wannan makon zai bayyana alkiblar kasuwannin daidaiton Amurka, dangane da sakamakon abubuwan da ke tafe da bayanan tattalin arziki.

