Jerin iPhone 15 masu zuwa don Samun Mahimman haɓakawa

A ranar 15 ga watan Satumba ne Apple zai kaddamar da layin wayarsa na iPhone 12, tare da jita-jitar cewa za a gabatar da nau'ikan iPhone guda hudu a wannan shekara. Ana rade-radin cewa za a yi farashin vanilla iPhone 15 da iPhone 15 Plus kamar yadda aka yi a bara ko kuma suna samun karuwar farashi, yayin da ake sa ran iPhone 15 Pro Max zai ga hauhawar farashin mafi girma idan aka kwatanta da na baya.

BudeAI don karbar bakuncin Babban Taron Masu Haɓaka a watan Nuwamba

OpenAI, wanda ya kirkiro sanannen AI chatbot ChatGPT, zai karbi bakuncin taron farko na masu haɓakawa a San Francisco a ranar Nuwamba 6. Taron zai ba da damar halartar mutum-mutumi da zaɓuɓɓukan watsa shirye-shirye don masu haɓakawa don shiga tare da kamfanin.

Gidan Club yana Canzawa zuwa App Saƙon Sauti

Dandalin sauti na zamantakewa Clubhouse, wanda ya sami shahara yayin bala'in amma ya sami raguwa, yana dawowa azaman aikace-aikacen saƙon sauti. Tare da sabuntawa na baya-bayan nan, Clubhouse yana nufin ya zama mafi zamantakewa da kuma na musamman idan aka kwatanta da sauran aikace-aikacen saƙo, yana ba da ƙarin ƙwarewa da ƙwarewa.

MediaTek Yana Haɓaka Chipset na 3nm Ta Amfani da Fasahar TSMC

Jagoran masana'antar kwakwalwan kwamfuta MediaTek ya haɓaka guntu na farko na 3-nanometer (nm) ta yin amfani da fasahar aiwatar da ci gaba na Kamfanin Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). An saita zuwa halarta a karon a cikin 2024 a matsayin wani ɓangare na jerin MediaTek Dimensity flagship chipset, wannan sabon chipset yayi alƙawarin ingantaccen inganci da aiki.

Tecno ya ƙaddamar da SPARK 10 Pro Moon Explore Edition

Tecno ta ƙaddamar da wayar salula ta Tecno SPARK 10 Pro Moon Explore Edition a Indiya, tana ba da yabo ga ISRO ta Chandrayaan 3 manufa. Yin wasa da ƙirar fata mai launin fari da baki da aka yi wahayi daga saman wata, wannan na'urar tana da fasalin bayan fata na tushen silicone kuma an gabatar da ita a baya azaman Tecno Magic Skin Edition a kasuwannin duniya.

Haɓaka farashin don PlayStation Plus a Indiya

Sony kwanan nan ya sanar da cewa zai ƙara farashin shirye-shiryen sa na shekara-shekara na PlayStation Plus don samar da wasanni masu inganci da ƙarin fa'idodi ga masu biyan kuɗi. Yanzu an jera farashin hukuma na Indiya akan gidan yanar gizon PlayStation, wanda ke nuna karuwar kusan Rs 2,000. PlayStation Plus yana ba da dama ga wasanni kyauta, gwaji, da rangwamen kantin sayar da kayayyaki na musamman ga masu biyan kuɗin sa, kama da Xbox Game Pass.

