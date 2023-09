Sabon Mai Fada A Wasan Wayar Waya: Babu Komai Waya 2

By

A cikin duniyar da iPhones da Androids suka mamaye, kamfanin da ke Landan Babu wani abu da ya shiga kasuwar wayoyin hannu tare da sabon tsarinsa na Nothing Phone 2. An ƙera shi a matsayin madadin mafi ƙarancin jan hankali ga wayoyin hannu na gargajiya, Nothing Phone 2 yana ba da ƙwarewar mai amfani na musamman.

A matsayina na m mai amfani da iPhone na tsawon shekaru 16, na yanke shawarar yin hutu daga na'urar da ta saba da ita kuma in gwada Wayar Nothing 2 yayin tafiya ta mako 2 a Turai. Duk da daidaitawar farko na rubutuna sun zama kore, Na gano cewa zan iya rayuwa ba tare da ƙaunataccena iPhone ba.

IPhones na Apple sun kasance abin koyi na fasahar wayoyi, amma tare da kowane sabon fitowar, canje-canjen ya zama ƙasa da mahimmanci. Ya zama ƙara ƙalubale don shawo kan masu siye don haɓakawa, saboda haɓakar da ake yi kamar ƙanana ne, kamar haɓaka kyamara ko ƙaramar inganta batir.

Wannan shine inda babu wani abu waya 2 ya shigo ciki. Wanda ɗan kasuwan fasaha Carl Pei ya ƙirƙira, Babu wani abu da ke ba da daɗi game da ƙwarewar wayar. Waya Babu wani abu 2 da ke gudana akan tsarin aiki na Android kuma yana da fasalin ƙirar mai amfani na musamman da fitilun sanarwar “Glyph” a bayan na'urar.

Ba kamar wayowin komai da ruwan ba na al'ada tare da gumakan ƙa'ida, Babu wani abu da ke ɗaukar wata hanya ta daban. Hotunan monochromatic don apps an tsara su da gangan don rage jarabar amfani da wayar fiye da kima. Wannan zaɓin ƙira yana nufin rage ɓarnawar hankali da haɓaka ƙwarewar wayar hannu mafi mai da hankali da tunani.

Ta hanyar ba da madadin ƙwarewar wayar hannu ta yau da kullun, Babu wani abu Phone 2 yana ƙalubalantar matsayin masana'antar da Apple da Android suka mamaye. Yana ba da sabon zaɓi ga waɗanda ke neman na'urar da ba ta da hankali. Ko Babu komai Wayar 2 da za ta sami roƙon jama'a ya rage a gani, amma babu shakka ƙari ne mai ban sha'awa ga kasuwa.

