Tushen Kwakwalwa Yana Fassara Tunani zuwa Magana, Godiya ga Masu Binciken Stanford

Masu bincike a Jami'ar Stanford sun yi nasarar amfani da na'urar dasa kwakwalwa don fassara tunani zuwa magana tare da taimakon na'urorin zamani na zamani. Binciken ya ƙunshi amfani da na'urori masu auna sigina masu girman aspirin da aka dasa a cikin kwakwalwa don gano sigina daga wuraren da ke da alaƙa da kuma canza su zuwa rubutun da aka nuna akan allon kwamfuta. Wannan fasaha na ci gaba yana ba da bege ga waɗanda ke fama da yanayi irin su amyotrophic lateral sclerosis (ALS) wanda ke lalata ikon yin magana.

Pat Bennett, 'yar shekara 68 mai haƙuri ALS, an saka na'urori biyu a saman kwakwalwarta. Waɗannan na'urori masu auna firikwensin, wani ɓangare na intracortical brain-computer interface (BCI), suna watsa ayyukan kwakwalwa masu alaƙa da ƙoƙarin magana zuwa software. A cikin tsawon watanni hudu, an horar da manhajar don tantance yunƙurin jawabin Bennett, wanda ya haifar da saurin kalmomi 62 a cikin minti ɗaya akan allon kwamfuta. Wannan ya fi sau uku sauri fiye da bayanan baya don sadarwar BCI ta taimaka.

An shirya ƙananan na'urorin lantarki na silicon da aka dasa a cikin ƙwayar ƙwayar ƙwayar ƙwayar ƙwayar ƙwayar cuta ta Bennett a cikin grid 8-by-8, tare da kowace tsararru tana ɗauke da na'urori 64. An haɗa waɗannan na'urorin lantarki zuwa kwamfuta ta hanyar wayoyi na zinariya kuma an yi amfani da AI algorithm don yanke bayanan lantarki daga kwakwalwa. Algorithm ya koyi bambance ayyukan da ke da alaƙa da ƙirƙirar sautin magana kuma ya ba da "mafi kyawun zato" na kalmomin da ƙoƙarin Bennett ke wakilta.

Yayin da masu binciken suka yarda cewa tsarin yana da kuskuren 9.1% tare da ƙayyadaddun ƙamus na kalmomi 50 da 23.8% tare da faɗaɗa ƙamus na kalmomi 125,000, sun dauke shi wani muhimmin mataki na gaba. Bennett ta bayyana jin daɗinta game da yuwuwar tasirin wannan fasaha ga rayuwar mutanen da ba na magana ba, tana tunanin yadda za ta iya inganta ayyukan yau da kullun da ba su damar bayyana tunaninsu a cikin ainihin lokaci.

