Apple Yana Saki Sabunta Tsaro zuwa Faci Rashin Lafiyar Software

Apple ya fitar da wani muhimmin sabuntawar tsaro ga iPhones da iPads a matsayin martani ga gano sabbin raunin tsaro da aka yi amfani da su a cikin software na na'urorin. Masu bincike a Lab Citizen na Jami'ar Toronto sun gano raunin da ya faru, waɗanda suka gano cewa ana amfani da matsalar software don isar da kayan leƙen asiri na kasuwanci mai suna Pegasus, wanda kamfanin Isra'ila NSO Group ya haɓaka kuma ya sayar.

Pegasus kayan aiki ne mai ƙarfi kuma mai tsada da farko ana amfani da shi don kai hari ga masu adawa, 'yan jarida, da abokan adawar siyasa. Saboda haka, matsakaicin mai amfani ba zai yuwu a shafa kai tsaye ba. Koyaya, Citizen Lab yana ba da shawarar mai ƙarfi cewa duk masu amfani su sabunta na'urorin su nan da nan don kariya daga yuwuwar barazanar.

Don shigar da sabuntawa, masu amfani da iPhone yakamata su kewaya zuwa "Settings," zaɓi "Gaba ɗaya," sannan zaɓi "Sabuntawa na Software." Idan an nuna sabuntawar software na iOS 16.6.1, matsa don fara aikin shigarwa. Idan sabuntawar ba a bayyane ba, masu amfani yakamata su koma ga Babban shafi, zaɓi "Game da" don tabbatar da lambar sigar su ta iOS. Idan lambar sigar ita ce 16.6.1, an riga an shigar da sabuntawar. Idan har yanzu na'urar tana amfani da sigar 16.6 ko kuma a baya, masu amfani yakamata su maimaita matakan da aka ambata.

Idan sabuntawa ya kasa bayyana, an ba da shawarar sake kunna iPhone kuma duba haɗin intanet. Idan sabuntawar har yanzu ba a ganuwa, ana ba da shawarar a jira na ɗan lokaci kafin sake gwadawa.

Wannan sabuntawar tsaro yana ƙarfafa yunƙurin Apple na yin gaggawar magance duk wani lahani da aka sani don tabbatar da sirri da amincin masu amfani da su.

