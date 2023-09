Gilashin Hangen Hannu: Ƙarfafawa Masu Nakasa Ƙwararru da Fasaha

By

Seetharam (Ramu) Muthangi, mahaliccin Smart Vision Glasses, yana kan manufa don inganta rayuwar masu fama da gani a Indiya. A cikin ƙasa mai makafi miliyan 18, sabon na'urar ta Muthangi tana ba da taimako ta hanyar karatu, tantance abu, tantance fuska, da kewayawa, duk suna samun ƙarfi ta hanyar fasahar Artificial Intelligence (AI) da fasahar Learning (ML).

Ƙarfafawa don Smart Vision Gilashin ya fito ne daga gogewa na sirri. Muthangi ya shaida ƙalubalen da mahaifinsa ya fuskanta, wanda ya sami rauni mai raɗaɗi, da kuma ƙanwarsa, wadda ta yi hasarar ganinta saboda an gano cutar ciwon sukari a ƙarshen zamani. Da yake yunƙurin taimaka wa wasu a cikin irin wannan yanayi, ya ƙirƙiri na'urar da za ta iya rage ayyukan yau da kullun da kuma ƙarfafa masu nakasa su kasance masu zaman kansu.

An samar da samfurin Smart Vision Glasses a cikin 2018 kuma an ƙaddamar da shi a bara. Wannan na'ura mai nauyi mai nauyi tana haɗe da gilashin ido guda biyu kuma tana ba da manyan ayyuka guda biyar. Ta amfani da maɓallin maɓalli a kan firam ɗin, masu amfani za su iya samun damar fasali kamar gano abu, karantawa, gane fuska, da taimakon kewayawa. Ana haɗa na'urar zuwa wayar hannu ta Bluetooth, kuma aikace-aikacen hannu mai rakiyar yana ba da ƙarin tallafi.

Na'urar tana amfani da fasahar LIDAR, wacce ke gano abubuwa da tazara ta amfani da hasken Laser mai bugun jini. Yana iya karanta shafukan da aka buga ta hanyar Gane Haruffa Na gani (OCR) kuma ya canza su zuwa magana. Hakanan yana iya gane fuskoki kuma ya adana har zuwa sunaye 150 don tunani na gaba. Gilashin yana aiki azaman mataimaki na tafiya, yana faɗakar da mai amfani ga cikas a hanyarsu.

Kamfanin Muthangi, SHG Technologies, ya kera Gilashin Smart Vision a Bengaluru, Indiya. Ya zuwa yanzu, an sayar da gilashin 2,500, kuma kamfanin yana ci gaba da kokarin inganta fasahar. A halin yanzu suna haɓaka sabon nau'in na'urar da ke amfani da gilashin sarrafa kashi don kawar da buƙatar band ɗin Bluetooth.

Makarantun Makafi, Rotary Clubs, da kungiyoyi irin su Vision Aid da Help the Blind Foundation sun sami karbuwa da kyaututtukan Gilashin Smart Vision, wanda ke ba da tallafi da tallafi ga daidaikun mutane masu bukata. An gudanar da gwaje-gwajen asibiti a asibitin ido na Aravind da ke Madurai, kuma tawagar Muthangi na hada kai da sauran asibitocin ido a Indiya.

Ta hanyar amfani da fasahar AI da ML, Gilashin Smart Vision suna canza rayuwar mutane masu fama da gani a Indiya. Tare da ƙarin damar yin amfani da fasaha, masu nakasa na iya ci gaba da koyo, aiki, da kewaya duniya tare da sauƙi da yancin kai.

