Sandman: Cikakken Lokacin Farko Yana Zuwan Tsarin Dijital da Tsarin Jiki

Yanayin da ake tsammani na biyu na "The Sandman," wanda Neil Gaiman, Allan Heinberg, da David S. Goyer suka kirkira, ya sami matsala saboda ci gaba da tattaunawar kwangila. Yayin da ake jiran ci gaba a wannan gaba, masu sha'awar jerin za su iya mallaki kwafin kakar farko ta hanyar dijital ko ta jiki.

A ranar Satumba 18th, "The Sandman: The Complete First Season" zai kasance samuwa ga dijital yawo a kan dandamali kamar Amazon Prime Video, AppleTV, Google Play, da kuma Vudu. Ga waɗanda suka fi son kwafin jiki, 4K Ultra HD, Blu-ray, da DVD za a fito da su a ranar 28 ga Nuwamba.

Saitin ya haɗa da duk abubuwan 11 daga farkon kakar wasa, tare da fasali na musamman ciki har da bayanan bayan fage da bincike na "Duniya na Ƙarshe".

Yayin da Peter Friedlander, shugaban Netflix na UCAN scripted TV, bai yi magana kai tsaye ba ko za a yi wa lakabin kakar wasa ta biyu mai taken "Season 2," ya yi nuni da yiwuwar kusantar nunin a cikin "juzu'i." Friedlander ya ce, "Akwai shawarar da ba a yanke ba, amma muna tunanin hanyoyin da za a bi. Komai yana kan tebur idan ya zo ga 'Sandman.' Wani sabon shiri ne.” Wannan yana nuna cewa tsarin wasan kwaikwayon na iya zama wanda ba na al'ada ba ne, mai yuwuwar nuna juzu'i na kari ko haɗa labaran labarai tare.

Don ƙara wa abin farin ciki, ga farashin dillalai da aka ba da shawarar don nau'ikan nau'ikan "The Sandman: Cikakken Lokacin Farko": Digital UHD ($ 24.99), 4K Ultra HD ($ 44.98), Blu-ray ($ 29.98), da DVD ( $24.98).

Magoya bayan "The Sandman" na iya sa ido don mallakar farkon kakar kuma suna ɗokin tsammanin sabuntawa game da makomar jerin.

Sources:

– Peter Friedlander hira da iri-iri

– Farashin dillalai wanda Warner Bros. Discovery Home Entertainment ya samar