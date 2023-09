Muhimmancin Ƙayyade idan Kayayyakin Dijital Tsaro ne - SEC v. Ripple da SEC v. Coinbase

A cikin duniyar cryptocurrency, akwai muhawara mai gudana game da ko ya kamata a yi la'akari da wasu kadarorin dijital a matsayin tsaro kuma don haka ya kasance ƙarƙashin ƙa'ida ta Hukumar Tsaro da Canjin Amurka (SEC). SEC ta dogara da "Gwajin Howey," wanda Kotun Koli ta Amurka ta kafa a SEC v. WJ Howey, don sanin ko tsarin tattalin arziki ya cancanci kwangilar zuba jari don haka tsaro. Shawarar da aka yanke a kwanan nan a cikin SEC v. Ripple Labs, wanda ya gudanar da cewa sayar da alamun dijital na XRP ba a ƙarƙashin tsarin SEC ba, ya sami hankali kuma Coinbase ya ambata a cikin tsaro da SEC a cikin SEC v. Coinbase.

SEC ta yi zargin cewa alamu da yawa da aka jera don ciniki akan Coinbase amintattu ne kuma dole ne a tsara su. Coinbase, duk da haka, yana jayayya cewa kwangilar saka hannun jari dole ne ta ba da haƙƙin kwangila zuwa ƙimar nan gaba, kuma lokuta na crypto na baya-bayan nan ba su goyi bayan ƙoƙarin SEC na amfani da “tsari” azaman tserewa daga rubutun doka. Coinbase ya dogara da shawarar Ripple, yana da'awar cewa babu kwangilar zuba jari a cikin makafi, tambaya-tambayi, ma'amaloli na musayar wuri, wanda shine batun batun Ripple.

Duk da yake Coinbase yayi jayayya game da shawarar Ripple, yana da kyau a lura cewa Alkalin Rakoff a cikin SEC v. Terraform Labs ya ƙi irin wannan bambanci kuma ya ƙi bambance tsabar kudi bisa ga hanyar sayar da su. Bugu da ƙari, SEC ta gabatar da takaddun da ke neman yin kira ga shawarar Ripple, kuma Majalisa tana la'akari da dokar da za ta iya magance waɗannan batutuwa da kuma yiwuwar tasiri ga masana'antar crypto.

Yana da mahimmanci ga kamfanoni a cikin masana'antar crypto don tantance idan ya kamata a rarraba kadarorin su na dijital azaman tsaro don tabbatar da bin ka'idoji da ka'idoji na SEC. Shari'a akan SEC da iƙirarin masu saka hannun jari masu zaman kansu suna ci gaba da gudana, tare da kamfanoni suna jayayya cewa kada a ɗauki kadarorin su na dijital azaman tsaro. Yayin da tsarin tsarin ke ci gaba da ingantawa, yana da mahimmanci ga masu ruwa da tsaki su kasance da masaniya game da sabbin abubuwan da ke faruwa da yuwuwar canje-canjen majalisa.

