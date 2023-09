Zuriyar Farko Ya Gabatar da Sabon Jarumi, Sharen Julicia: Mace Rabin Rabin Injin Kisa Mai Kisa.

By

Mai harbin looter mai zuwa na Nexon, Zuriyar Farko, ya haifar da hayaniya da yawa tsakanin yan wasa. An ƙarfafa ta Unreal Engine 5, an saita wannan wasan na gaba don fitarwa don PC, PS5, da Xbox Series X|S. Kwanan nan, an fito da wata sabuwar jaruma mai suna Sharen Julicia, inda ta nuna iyawarta na kisa a cikin wani wasan kwaikwayo na fallasa trailer.

Sharen Julicia, mace rabin mace mai ban sha'awa, halayen rabin injin, ta kawo salo na musamman ga Zuriyar Farko. Kwarewarta ya ta'allaka ne a fagen fama a kusa, yana mai da ita kyakkyawan zaɓi ga ƴan wasan da suka fi son dabarun yaƙi. Sharen yana amfani da kamanni biyu don hanyoyin sata da kuma saurin ja da baya, yana ba ta damar kusantar abokan gabanta ba tare da an gano su ba.

Ɗaya daga cikin ƙwarewar Sharen, Assassinator, yana ba ta damar magance ƙarar lalacewa ga abokan gaba waɗanda ba su yi mata hari ba. Wannan iyawar tana ƙara haɓaka mummunan tasirinta a fagen fama. Bugu da ƙari, Sharen yana da kewayon fasaha masu aiki waɗanda ke haɓaka yuwuwar ta na ɓarna. Itace na katako ya ba da izinin harin katako na lantarki wanda ba wai kawai yana cutar da lalacewa ba amma kuma ta amfani da sakamako mai amfani ga maƙasudin ta.

Wata fasaha mai aiki da ta mallaka ita ce Active Camouflage, wanda ke ɓoye gabanta har sai ta kai hari. Wannan dabara tana haifar da yanayin Ambush da zarar hoton ya ƙare, yana ƙara lalacewar yajin aikinta na gaba. Bugu da kari, Sharen na iya tura Shock Nuts, abubuwan fashewa da ke baiwa abokan gabanta mamaki, da kuma Flash Daggers, wadanda ke fitar da makiya da yawa a cikin kewayon burinta. Waɗannan wuƙaƙe suna yin lalata da fashewar abubuwa kuma suna haifar da tasirin Electrocution.

Zuriyar Farko yayi alƙawarin sadar da wasan kwaikwayo mai ban sha'awa da kuma fadace-fadace, kuma Sharen Julicia yana ƙara wani fage mai ban sha'awa ga wasan. ’Yan wasa za su iya tsinkayar cikar gogewar aiki tare da wannan mace mai kisan kai, rabin injin. Kasance tare don keɓancewar sabon fim ɗin wasan kwaikwayo, kamar yadda IGN zai bayyana ƙarin cikakkun bayanai game da Zuriyar Farko nan ba da jimawa ba.

Ma'anar:

- Looter Shooter: Wani nau'in wasan bidiyo wanda ya haɗu da abubuwan ganima da harbi, inda 'yan wasa ke tattara makamai, harsashi da kayan aiki yayin yaƙi.

- Injin mara gaskiya 5: Injin haɓaka wasan zamani wanda Wasannin Epic suka kirkira.

- Tasirin Electrocution: Injiniyan wasan kwaikwayo wanda ke haifar da ƙarin lalacewa ko tasirin matsayi akan maƙasudin harin wutar lantarki.

Sources:

- Ryan McCaffrey, babban editan IGN na samfoti da mai watsa shirye-shiryen Xbox da nunin hira.