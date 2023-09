Nintendo Canja 2 Ana Jita-jita don Haɓaka Ingantattun Ayyuka da Rage Load Load

Jita-jita game da Nintendo Switch 2 da ake jira sosai na ci gaba da yaɗuwa, tare da sabbin bayanai da ke tafe game da ayyukan sa da fasali. Majiya mai tushe sun yi iƙirarin cewa na'urar wasan bidiyo tana da sirrin nunawa a Gamescom a watan Agusta, kuma yanzu wata majiya ta uku ta tabbatar da waɗannan ikirari tare da ƙara ƙarin bayani.

Dangane da rahotanni daga Eurogamer da VGC, ana jita-jita da Canjin 2 don gudanar da "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" a mafi girman ƙimar ƙima da ƙuduri, wanda ke da alamar alƙawarin ga magoya bayan mashahurin wasan. Nate The Hate, amintaccen mai binciken Nintendo a baya, shima ya goyi bayan waɗannan iƙirarin kuma ya bayyana ƙarin cikakkun bayanai da ya ji game da na'urar wasan bidiyo.

Ɗayan sanannen ci gaba da Nate The Hate ya ambata shine gagarumin raguwar lokutan kaya. Ya bayyana cewa sabon kayan aikin ya ba da izinin ɗaukar nauyi na kusa-lokaci don wasanni, musamman lokacin tashi daga babban menu. Wannan babban ci gaba ne idan aka kwatanta da ainihin Sauyawa, wanda ke da lokutan lodi na kusan daƙiƙa 30.

Dangane da aikin, Nate The Hate yayi iƙirarin cewa "Numfashin Daji" yana gudana a firam 60 a sakan daya a ƙudurin 4K akan Canja 2. Ya kuma ambata cewa na'urar wasan bidiyo tana da haɓakar haɓakar ray-ray, kama da abin da PlayStation 5 da Xbox Series X/S na iya cimmawa. Koyaya, ya fayyace cewa ana tsammanin danyen wutar lantarki na Switch 2 zai kasance ƙasa da na Xbox Series S.

Don rama wannan, Switch 2 na iya amfani da sabuwar fasaha da ake kira DLSS (zurfin koyo super sampling), wanda zai iya kwatanta ƙudurin 4K akan ƙananan na'urori masu ƙarfi. Wannan na iya samar da kwatankwacin ƙwarewar gani zuwa 4K na asali yayin da yake kiyaye ingantaccen aiki.

Duk da yake akwai har yanzu rashin tabbas game da Canja 2 ta baya karfinsu da hukuma bayyana / ƙaddamar kwanakin, Nate The Hate nuna cewa na gaba Nintendo Direct zai iska a cikin kamar kwanaki uku, yiwu a kan Satumba 14. Yana da muhimmanci a lura cewa Nintendo Directs yawanci faruwa a kan. Alhamis.

A ƙarshe, abubuwan jita-jita na Nintendo Switch 2 suna nuna ingantaccen aiki, rage lokutan lodi, da yuwuwar amfani da fasahar DLSS. Magoya bayan suna ɗokin jiran ƙarin sabuntawa daga Nintendo game da wannan na'urar wasan bidiyo da ake tsammani sosai.

