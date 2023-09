Yadda Ake Samun Kudi Siyar Hannun Kaya a Starfield

By

Takaitawa: Samun kuɗi a Starfield na iya zama tsari mai ɗaukar lokaci, amma akwai hanyoyin hanzarta aiwatarwa. Ɗaya daga cikin mafi sauƙi hanyoyin ita ce sayar da haramtattun kayayyaki, haramtattun abubuwa kamar sassan da aka girbe, da ake samu a gine-ginen abokan gaba da jiragen ruwa. An yi wa haramtattun kayayyaki alama da alamar rawaya kuma ana iya siyar da ita don riba mai mahimmanci. Mafi kyawun wurin sayar da haramtattun kayayyaki shine The Den, tashar sararin samaniya dake cikin tsarin Wolf. Don saukar da jirgin ku a The Den, kuna buƙatar isa tsakanin mita 500 na tashar. A cikin Den, za ku sami mai siyar da Hukumar Ciniki, wanda ke da ƙididdiga 11,000 kuma yana ba da wuri mai dacewa don siyar da haramtattun kayayyaki.

Lokacin siyar da haramtattun kayayyaki a The Den, ba za a duba ku ba idan kun isa, kodayake tsarin sojan UC ne. Don sake saita ƙimar dillali na Hukumar Kasuwanci, kuna buƙatar jira jimillar sa'o'i 48, ko dai ta wurin zama ko barci na awanni 24 sau biyu. Akwai kujeru a gaban Hukumar Kasuwanci don dacewa.

Yana da mahimmanci a lura cewa Den a cikin tsarin Wolf shine wurin da ya dace, saboda akwai kuma tsohuwar, Den. Bugu da ƙari, akwai damar da za ku iya haɗu da jirgin ruwa na Hukumar Kasuwanci yayin tafiya ta sararin samaniya, amma ana ba da shawarar ku sayar a The Den don tabbatar da tabo mai garanti.

Idan kuna son haɓaka kuɗin ku daga haramtattun kayayyaki, yi la'akari da saka hannun jari a cikin Fasahar Kasuwanci da wuri-wuri. Wannan fasaha na zamantakewa yana ba ku damar sayar da abubuwa don 10% ƙarin kuma ya zama mafi riba tare da kowane matsayi.

Gabaɗaya, siyar da haramtattun kayayyaki a cikin Starfield hanya ce mai riba don samun kuɗi cikin sauri. Ka tuna ka yi taka tsantsan kuma ka guji kamawa da haramtattun kayayyaki ta amfani da kaya mai kariya ko tafiya da sauri daga wurin kafin jami'an tsaro su bincika jirgin ka.

Source: IGN - Miranda Sanchez, Babban Editan Jagora a IGN