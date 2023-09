Abokan MTV tare da Snapchat don Haɗa Ƙwarewar AR don Zaɓen Kyautar Kiɗa na Bidiyo

By

MTV ta haɗu tare da Snapchat don ƙyale masu amfani su zaɓi wani nau'i a Kyautar Waƙoƙin Bidiyo mai zuwa (VMAs) ta amfani da ruwan tabarau na tushen Snapchat na AR. Ta hanyar yin amfani da Kit ɗin Kyamara na Snap, MTV yana da nufin haɗa ƙwarewar haɓakar gaskiya (AR) cikin nunin kyautar.

Da zarar an tantance ’yan wasa uku na Ƙarshen Ƙarshen Ƙwararrun Sabon Mawaƙi, masu amfani da Snapchat za su sami damar jefa ƙuri’unsu ta amfani da Lens na musamman da Saucealitos ya ƙirƙira. Ta hanyar nuna zaɓin su da yatsu ɗaya, biyu, ko uku, masu amfani za su iya zaɓar ɗan wasan da suke so su zaɓa. Ko da yake har yanzu ba a san irin tasirin da kuri'ar Snapchat za ta yi a kididdigar karshe ba, kowace kuri'a tana da kima.

A lokacin raye-raye na VMA, MTV na shirin nuna AR Moonperson, wanda ke nuna son kai da magoya baya suka gabatar, a duk lokacin taron. A matsayin taɓawa mai ban sha'awa, MTV ta nemi mutane da su gabatar da hotunan kansu a gaba ta hanyar amfani da sigar gargajiya.

Don ci gaba da shiga cikin masu kallo, daidaikun mutane na iya fuskantar tasirin AR Moonperson, suna tsara shi cikin gidajensu. Ta hanyar zaɓar selfie daga nadi na kyamarar su, za su iya shaida Moonperson da ke iyo tare da nasu fuskar a bayyane a cikin visor.

Masu amfani da Snapchat za su iya samun damar waɗannan abubuwan AR da suka fara daga 11 AM ET ranar Satumba 12, sa'o'i da yawa kafin VMA ta fara a 8 PM ET.

Yayin da VMAs na baya na MTV ya rubuta hulɗar miliyan 40.1 a cikin shahararrun dandamali na kafofin watsa labarun kamar Facebook, Instagram, Twitter, da YouTube, Snapchat ba ya cikin jerin. Duk da haka, MTV ya yarda cewa Snapchat ya dace sosai don masu sauraron sa na masu shekaru 13 zuwa 24.

Wannan haɗin gwiwar tare da MTV alama ce ta shigar da Snapchat a hukumance a cikin kyautar nunin sararin samaniya ta amfani da Kit ɗin Kamara. A baya can, Snap ya yi haɗin gwiwa tare da bukukuwan kiɗa daban-daban, masu fasaha kan yawon shakatawa, da wasannin motsa jiki don gabatar da abubuwan AR ga magoya baya. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta LA Rams, alal misali, ta yi amfani da fasahar Snapchat a filin wasa don nuna magoya baya akan babban allo.

Mahimmancin Snap akan samfuran kyamarori masu alaƙa da tushen AR sun ƙara fitowa fili. Baya ga haɗin gwiwa tare da bukukuwan kiɗa, kamfanin ya ƙaddamar da AR Enterprise Services (ARES) yana ba da kayan aiki irin su AR Try-On da 3D kallon samfurin. Snap kuma ya gabatar da madubin AR, wanda ke ba wa samfuran damar haɗa fasahar sa zuwa sararin samaniya.

Sources:

- MTV

– Tsaya