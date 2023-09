Samsung Galaxy Watch 6: Wani sabon ƙari ga Kasuwar Smartwatch

By

Samsung Galaxy Watch 6 shine sabon ƙari ga layin smartwatch na Samsung. Yayin da Apple ke mamaye kasuwa da agogon sa mai siffar murabba'i, Samsung ya kasance yana sanya kansa a matsayin madadin Android ga waɗanda ke neman agogo mai ƙima tare da ingantaccen inganci, ƙira, da ƙwarewar software. Koyaya, gasa na ƙara yin ƙarfi yayin da sauran samfuran kamar Google's WearOS, Fitbit, Pixel Watch 2, da Fossil suma suke yunƙurin samun gurbi a cikin kasuwar smartwatch.

Watch 6 yana riƙe da yawa daga cikin fasalulluka na wanda ya gabace shi, Watch 5, amma tare da ƴan ƴan canje-canje na musamman. Bezels yanzu sun fi sirara, suna ba da damar nuni mafi girma da ingantaccen aikin baturi ba tare da ƙara girman agogon ba. Watch 6 kuma yana alfahari da sabon guntu na Exynos W930, wanda ya sanya shi kusan 18% sauri fiye da samfuran da suka gabata.

Dangane da fasalin kiwon lafiya, Watch 6 ya zo tare da 3-in-1 Biosensor wanda ke ba da damar lissafin BMR, EKGs, da ma'aunin bugun zuciya. Hakanan ya haɗa da ginanniyar GPS da kristal sapphire don ingantaccen dorewa. Musamman ma, agogon yanzu yana bin haila ta hanyar bin diddigin zagayowar yanayin zafi.

Samsung ya kuma inganta manhajar sa. Watch 6 yana aiki da Google's Wear OS 4 da Samsung's One UI 5 Watch, yana ba da ƙwarewar mai amfani mara kyau. Bugu da ƙari, Samsung Pay an sake masa suna Samsung Wallet, kuma an inganta fasalin SOS na gaggawa.

Rayuwar baturi koyaushe ta kasance muhimmin al'amari na smartwatch, kuma baturin 6mAh na Watch 425 yana yin ɗan kyau fiye da wanda ya riga shi. Duk da haka, yana da kyau a lura cewa agogon yana aiki mafi kyau idan aka haɗa shi da wayar Samsung, saboda haɗin yana ba da ƙarin ƙwarewa.

Gabaɗaya, Watch 6 da alama ya zama ƙari mai ban sha'awa ga kasuwar smartwatch. Kyakkyawar ƙirar sa, ingantattun siffofi, da kuma dacewa da wayoyin hannu na Samsung sun sa ya zama babban zaɓi ga masu amfani da Android. Koyaya, cikakken bita zai zama dole don tantance ko da gaske ya fi wanda ya riga shi, Watch 5, da kuma yadda yake kwatanta da sauran smartwatches a kasuwa.

