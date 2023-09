Jita-jita na Nintendo Canja 2: Numfashin Demo na daji Ya Nuna Ingantattun Zane-zane da Load Load

Jita-jita game da na'urar wasan bidiyo na gaba na Nintendo, wanda ake kira 'Switch 2', ana ta yawo kwanan nan. Dangane da rahotanni daga Eurogamer da VGC, zaɓaɓɓun masu haɓakawa sun sami damar yin nunin na'urar wasan bidiyo yayin Gamescom 2023. Nunin nunin ya nuna ingantaccen sigar The Legend of Zelda: Breath of the Wild, kodayake ba a bayar da takamaiman abubuwan haɓakawa ba a lokacin.

Sabbin bayanan jita-jita yanzu sun fito daga kwasfan fayilolin Nate the Hate na kwanan nan. Mai watsa shiri ya yi iƙirarin cewa fasahar fasahar Gamescom ta nuna Numfashin Daji yana gudana a 4K 60fps, tare da ingantaccen haɓakawa shine kawar da lokutan kaya. Yana da mahimmanci a fayyace cewa waɗannan jita-jita ba sa nuna cewa za a sake fitar da taken ƙaddamar da Sauyawa tare da kayan aiki na gaba. Maimakon haka, an yi amfani da shi don nuna ci gaban fasaha na magaji.

Har ila yau, akwai da'awar cewa fasahar fasahar ta yi amfani da DLSS 3.5, fasahar haɓaka AI ta Nvidia ta ainihin-lokaci. Koyaya, babu tabbas ko demo ɗin yayi amfani da cikakkiyar fasalin fasalin sigar 3.5, kamar ƙirar ƙira. Haɗin DLSS ya kasance batun hasashe ga magajin Canjawa na shekaru da yawa, kuma ambaton sigar 3.5 tabbas yana da ban sha'awa.

A yayin tattaunawar kwasfan fayiloli, mai watsa shiri ya ambaci Maris 2024 kwanan wata mai yuwuwa ne kodayake ba a sani ba ko wannan yana nufin bayyanawa ko ranar fitarwa. Jita-jita da suka gabata a farkon wannan shekarar sun ba da shawarar sakin ƙarshen 2024 don Canjin 2.

Yana da mahimmanci a lura cewa waɗannan jita-jita ba su tabbatar da hukuma ta Nintendo a wannan lokacin ba. Bayanin ya dogara ne akan tushe da jita-jita. Bugu da ƙari, idan waɗannan ƙayyadaddun bayanai daidai ne, yana da mahimmanci a yi la'akari da cewa fasahar fasahar da aka nuna a Gamescom na iya zama ba lallai ba ne ta nuna fasalin wasan bidiyo na ƙarshe.

Yayin da waɗannan jita-jita ke ci gaba da yaɗuwa, yana da ban sha'awa a yi la'akari da yuwuwar ingantaccen sigar Numfashin Daji akan 'Switch 2'. Koyaya, har sai Nintendo ya ba da sanarwar hukuma, yakamata a ɗauki waɗannan jita-jita da ƙwayar gishiri.

Sources:

- Eurogamer

- VGC

– Nate da Kiyayya podcast