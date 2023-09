Dan Siyasar Sipaniya Ya Yi Murabus Don Wayar da Hankali game da Ciwon Ciwon Ido

By

Wata ‘yar siyasa a Spain, Rosa Alarcón, ta sauka daga mukaminta na kansila a birnin Barcelona don mai da hankali kan wayar da kan jama’a game da cutar Meige, cuta ce da ba kasafai ake samunta ba wacce ke sa fatar idanunta su rufe ba da gangan ba, wani lokacin kuma tana rufe kwanaki. An gano Alarcón tare da yanayin a cikin Afrilu 2022, shekaru uku bayan ta fara samun alamun cutar.

Lamarin na farko ya faru ne a lokacin da Alarcón ke tsallaka titi, kuma kwatsam sai an rufe idanunta, wanda hakan ya sa ta kasance cikin damuwa da rauni. An yi sa'a, wani mai wucewa ya zo ya taimaka mata ya yi mata jagora zuwa ga tsira. Da farko an yi kuskuren gaya mata cewa kawai tana da bushewar idanunta, amma wani tsawaita yanayin da idanunta suka yi a rufe har na tsawon kwanaki 10 ya sa ta nemi shawarar kwararrun likitoci tare da gano ainihin cutar.

Meige ciwo wani yanayi ne na jijiya wanda ke da mummunar motsi na fatar ido, wanda aka sani da blepharospasm, da kuma spasms a cikin jaw, harshe, da wuyansa. Don wayar da kan ƙalubalen da masu nakasa ke fuskanta, Alarcón ya fara ƙirƙirar bidiyon TikTok, waɗanda a halin yanzu ke da mabiya sama da 6,000. An kalli wasu daga cikin bidiyonta sau rabin miliyan, tare da batutuwan da suka shafi yadda ake amfani da farar sanda don kewayawa ba tare da gani ba, zuwa yanayin shimfidar shimfidar wuri a lokacin da ake tsallaka hanya.

Ko da yake ta dauki hutun watanni biyar daga matsayinta na kansila bayan an gano cutar, Alarcón ya koma yakin neman zabe a zaben kananan hukumomi na Jam'iyyar Socialist ta Catalan. Koyaya, a ƙarshe ta gane cewa tana buƙatar ƙarin lokaci don kulawa da kanta fiye da yadda aikin majalisa ya yarda. Alarcón ya nuna godiya ga magajin garin Barcelona Jaume Colboni saboda goyon bayansa da fahimtarsa ​​yayin wannan yanke shawara mai wahala.

Ta hanyar sauka daga matsayinta na siyasa, Alarcón na fatan isa ga mafi yawan masu sauraro don tada hangen nesa game da cutar Meige da bayar da shawarwari ga bukatun masu nakasa. Ƙaunar da ta yi don ƙara wayar da kan jama'a da fahimtar yanayin yana nuna ƙaddamar da ita don yin tasiri mai kyau.

Ma'anar:

Meige Syndrome: Wani yanayin da ba kasafai ba ne wanda ke da yanayin motsi mara kyau na fatar ido, sau da yawa tare da spasms a cikin muƙamuƙi da harshe.

Blepharospasm: Rufewa ba da son rai ba ko ƙaƙƙarfan ƙulla ido.

TikTok: dandamalin kafofin watsa labarun don raba gajerun bidiyoyi.

Sources:

- El Diario, jaridar dijital