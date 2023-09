An sanar da Karin Wasannin PlayStation Plus guda shida don Satumba

By

Jerin leaked ya bayyana shida PlayStation Plus Extra wasanni da za a samu a watan Satumba. Majiya mai tushe billbil-kun akan Dealabs ce ta raba wasannin. Lissafin ya haɗa da NieR Replicant, Star Ocean: The Divine Force, 13 Sentinels: Aegis Rim, Sid Meier's Civilization 6, Sniper Ghost Warrior Contracts 2, da Cire kaya.

NieR Replicant Ver. 1.22474487139 ingantaccen prequel ne zuwa NieR:Automata. Ya sami tabbataccen bita, tare da IGN yana ba shi 8/10 kuma yana yabon ingantattun abubuwan gani da yaƙi. Ana ɗaukar labarin wasan a matsayin abin da ya yi fice.

Cire kaya, wanda aka saki a cikin 2021, sanannen wasan indie ne wanda ya shafi tsara abubuwa a wurare daban-daban. IGN ta ba shi 8/10, yana nuna sauƙin wasan wasan wuyar warwarewa mai gamsarwa da ikonsa na ba da labari mai ban sha'awa game da abubuwan sirri.

An tsara waɗannan wasannin don samuwa ga PS Plus Extra da Premium members farawa daga Satumba 19. Wannan sakin alama ce ta rukunin farko na wasanni bayan karuwar farashin Sony na kwanan nan don duk biyan kuɗin PS Plus na watanni 12 a duk duniya.

Ya zuwa yanzu, babu wani tabbaci a hukumance daga Sony dangane da jerin wasannin da aka leka ko samuwar sa. Magoya bayan suna jiran sanarwar hukuma don tabbatar da jerin gwanon. Ku kasance da mu domin samun karin labarai.

Source: IGN (Mai duba: Wesley Yin-Poole)