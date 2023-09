Haɓaka Mafarki: Sabuwar 2D Animation App don iPad

By

Procreate, kamfanin software na hoto na dijital, an saita shi don ƙaddamar da Procreate Dreams, ƙa'idar raye-raye na 2D don iPad, a ranar 22 ga Nuwamba. Wannan app yana da nufin samar da kayan aikin rayarwa waɗanda ke da damar kowa, ba tare da la'akari da ƙwarewar motsin su ba. Ba kamar sauran software da yawa a cikin masana'antar ba, Procreate Dreams yana ba da zaɓin siyan lokaci ɗaya don $19.99, maimakon ƙirar farashin biyan kuɗi.

An ƙera shi don taɓawa, Haɓaka Mafarki ya haɗa da fasali kamar Yin da ke ba masu amfani damar ƙara maɓalli zuwa ayyukansu ta amfani da motsin motsi a cikin ainihin lokaci. Wannan kayan aiki yayi alƙawarin canza tsarin motsin rai ta hanyar baiwa masu ƙirƙira damar amsawa nan take ga abubuwan da suka ƙirƙira yayin da suke wasa. Har ila yau, app ɗin yana da tsarin tafiyar lokaci mai yawan taɓawa, wanda ke ba da damar haɗin kai mara kyau na zane, cel animation, keyframing, gyaran bidiyo, da haɗawa, duk tare da amfani da ishara.

Mafarki na Procreate yana ba masu fasaha damar yin raye-raye akan faifan bidiyo kuma yana ba da kayan aiki da ake kira Flipbook, wanda shine girmamawa ga raye-rayen gargajiya. Masu zane-zane za su iya ƙirƙirar GIF masu guntuwa, hadaddun raye-raye, da ƙari tare da wannan fasalin. Hakanan app ɗin yana goyan bayan rotoscoping, wata dabara inda masu raye-raye ke gano firam ɗin bidiyo, ta hanyar ba da izinin shigo da fim ɗin ProRes har zuwa 8K a cikin ƙuduri. Bugu da ƙari, akwai sabon injin mai jiwuwa wanda ke baiwa masu amfani damar ƙara yawan muryoyin murya, kiɗa, da tasirin sauti ga ayyukansu masu rai.

Procreate Dreams yana amfani da goge iri ɗaya da ainihin ƙa'idar Procreate, wanda aka inganta don amfani da Apple Pencil. An haɗa manyan gwangwani, ƙarin yadudduka, da cikakken tallafi ga fayilolin da aka ƙirƙira a cikin Procreate kuma an haɗa su. Aikace-aikacen yana gabatar da tsarin fayil na Procreate na musamman wanda aka ƙera don aiki tare na iCloud, yana ba da damar samun dama ga fayilolin 1TB nan take ba tare da lodawa, adanawa, ko lokutan fitarwa ba. Waɗannan fayilolin suna riƙe duk tarihin gyara aikin, yana sauƙaƙa wa masu fasaha suyi gwaji ba tare da tsoron rasa aikinsu ba.

Ana sa ran Procreate Dreams zai zama mai canza wasan masana'antu, kama da wanda ya gabace shi, asalin ƙa'idar Procreate. Tare da fasalulluka masu ƙarfi da ƙirar abokantaka na mai amfani, Procreate ya kasance mafi kyawun kayan aikin iPad da aka biya sama da shekaru shida. Ƙin sa yin amfani da samfurin biyan kuɗi na wata-wata, ba kamar masu fafatawa kamar Adobe da Clip Studio Paint ba, ya sami ƙwazo da tushe mai aminci.

