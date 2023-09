Pokémon Scarlet da Violet DLC: Boye Taskar Yankin Sifili da Aka Saki

Pokémon Scarlet da Violet DLC da ake jira a ƙarshe sun iso, tare da sakin ɓangaren farko mai taken 'The Teal Mask' a wannan makon. Masu horarwa za su iya shiga wani sabon kasada a ƙasar Kitakami, suna fuskantar sabon Pokémon, bincika sabbin wurare, da samun sabbin labarai.

Ɗaya daga cikin abubuwan ban sha'awa a cikin wannan DLC shine gabatarwar The Heroes of Kitakami, ƙungiyar masu horarwa masu ƙarfi waɗanda ke taka muhimmiyar rawa a cikin labarin. Masu horarwa za su sami damar yin mu'amala da su, koyo game da tafiye-tafiyensu, kuma watakila ma ƙalubalen su zuwa faɗa.

Kauyen Kitakami kuma ya dauki matakin tsakiya a cikin wannan DLC, yana ba masu horarwa damar nutsar da kansu cikin al'adunsa masu wadata kuma su gano asirinsa. Wuri ne mai ban sha'awa da raye-raye wanda ke ba da yanayi na musamman idan aka kwatanta da sauran yankuna a wasan.

Bugu da ƙari, masu horarwa za su haɗu da Pokémon da aka saba da su waɗanda suka yi ƙaura daga wasu yankuna kuma suka mai da Kitakami sabon gidansu. Ɗayan irin wannan Pokémon shine Polteageist, sabon nau'in da aka gano keɓanta ga wannan DLC. Ƙirar sa da iyawar sa sun sa ya zama ƙari mai ban sha'awa ga kowane ƙungiyar masu horarwa.

Idan kuna la'akari da siyan DLC, yana da kyau a lura cewa "The Hidden Treasure of Area Zero" ya zo da sassa biyu - 'The Teal Mask' da 'The Indigo Disk'. Bugu da ƙari, ya haɗa da saitin uniform wanda ke wakiltar duk yanayi, yana bawa masu horarwa damar keɓance yanayin yanayin wasan su.

Tabbatar cewa kun zaɓi nau'in DLC wanda ya dace da kwafin wasan ku lokacin sayan.

A ƙarshe, sakin Pokémon Scarlet da Violet DLC yana nuna sabon babi mai ban sha'awa a wasan. Tare da sabon Pokémon, labarai masu kayatarwa, da wurare masu ban sha'awa, wajibi ne ga kowane mai horar da Pokémon da ke sha'awar sabbin kasada.

