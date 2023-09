Jupiter Ya Sanar da Picross S+ don Canjin Nintendo, Yana Tayar da Wasannin Dijital-Only Picross

By

Masu sha'awar Picross suna da dalilin yin bikin kamar yadda mai haɓaka wasan Jupiter kwanan nan ya sanar da sakin Picross S+ mai zuwa don Nintendo Switch. Wannan labari mai ban sha'awa yana nufin cewa wasannin Picross guda tara a baya na dijital-kawai za a tashe su kuma a sake samar da su, wanda zai faranta ran magoya baya.

A cewar rahotanni, Picross S+ zai haɗa da ainihin wasan wasanin gwada ilimi na Picross e kuma zai kuma gabatar da wasannin Picross e na gaba azaman fakitin wasan caca da aka biya. Bugu da ƙari, dam ɗin zai ƙunshi Picross e9, wasa na musamman na Japan wanda a ƙarshe zai fara halarta a Yamma.

Kodayake an saita wasan don ƙaddamarwa a cikin 2024, an riga an sami wasannin Picross da yawa akan Nintendo Switch ga waɗanda ba za su iya jira ba. Misali ɗaya shine Picross S Farawa & Jagorar Tsarin Tsarin, wanda ke ba da hotuna na ƙaunatattun haruffan Sega don magoya baya su ji daɗi.

Yayin da farashin kowane fakitin abun ciki da Picross S+ kanta ana saka farashi akan $4.99, an kiyasta jimillar farashin duk wasanni tara kusan $45. Duk da alamar farashi mai girma, ƙwararrun ƴan wasan Picross na iya ba da tabbacin sa'o'i marasa ƙima na kwantar da hankali da warware matsalar jaraba da waɗannan wasannin ke bayarwa.

Yana da kyau a lura cewa yayin da Picross S + babban ƙari ne ga ɗakin karatu na Nintendo Switch, ƙwarewar tatsuniya na shingen shinge a cikin Super Picross na Mario, wanda ake samu ta hanyar biyan kuɗin kan layi na Nintendo Switch Online, ya kasance ba a daidaita shi ba.

Gabaɗaya, sanarwar Picross S+ da tashin wasannin Picross na dijital-kawai abin farin ciki ne ga masu sha'awar wasan wasan caca. Wataƙila wannan sakin zai kuma ƙarfafa Jupiter ya kawo ƙarin lakabin Picross na Japan na musamman zuwa kasuwannin Yamma, wanda ya cika sha'awar ƙwararrun 'yan wasa waɗanda suka daɗe suna marmarin samun waɗannan wasannin.

