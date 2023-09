Iyaye Suna Shirya Biki Don Girmama 'Yar Da Aka Haifa Da Rashin Zuciya

By

Sue da Katie O'Leary-Hall, iyayen Rose ’yar shekara hudu, sun yi bankwana da ’yarsu a ranar 4 ga Satumba, daf da lokacin da za ta fara makaranta. Rose, daga Pool-in-Wharfedale, tana da lahani na ƙarshe na zuciya wanda aka sani da Interrupted Aortic Arch, wani yanayi mai wuyar gaske wanda ke shafar ɗaya cikin jarirai 50,000.

A baya-bayan nan dai an yi wa Rose wata tiyata mai sarkakiya da fatan gyara zuciyarta, tsarin da iyayenta da dubban magoya bayanta da ke goyon bayanta suka yi imanin cewa zai canza rayuwarta. Abin takaici, zuciyar Rose ta yi rauni sosai saboda yanayinta, kuma aikin tiyata bai yi nasara ba.

Sue ta bayyana Rose a matsayin mai karfin iko, tana mai cewa ta shawo kan bala'i mai ban mamaki a tsawon rayuwarta. Sue da Katie sun yi baƙin ciki saboda asarar 'yarsu mai kuzari da kuzari.

A cikin girmamawar Rose, dangi sun yanke shawarar ba za su gudanar da jana'izar gargajiya ba amma maimakon yin liyafa. Suna son yin bikin rayuwar Rose kuma su tuna da ƙaunarta ga rigunan swishy, ​​dungaree, da rawa ga Shakira.

Sue da Katie suna da ɗa, Will, wanda Sue ya ɗauka. Katie ta dauki Rose bayan sun yi nasarar yin maganin IVF, wanda ya rage musu tanadi. Saboda Sue ta riga ta haifi ɗa, ba su cancanci kulawar NHS ba. Yayin da ake gudanar da bincike na yau da kullun, likitoci sun gano ciwon zuciya na Rose kuma sun sanar da ma'auratan cewa yuwuwar 'yarsu ta tsira fiye da mako guda ta yi kadan.

A cikin kwana uku, Rose ta shiga Tsarin Norwood, sannan ya biye da ƙalubale na kwanaki 17 don rayuwarta. Rose ta sake bijirewa rashin daidaito lokacin da ta tsira daga bugun jini da kuma wani tiyatar tana da wata goma.

A cikin watan Agusta na wannan shekara, Rose a ƙarshe ta kai matsayin da ta kasance mai ƙarfi don yin aikin zuciya. Yayin da tiyatar da farko ta yi kamar an yi nasara, likitocin fiɗa sun gano cewa Rose ba ta da kuzari a cikin zuciyarta. Ta buƙaci ƙarin ayyuka, gami da sanya na'urar bugun zuciya.

Abin takaici, zuciyar Rose ta fara zubar jini kwanaki hudu bayan tiyata. Duk da kokarin da likitocin fida suka yi na gyara barnar, an samu wasu matsaloli. Kodar Rose ta gaza, kuma an ci gaba da tallafa mata har sai an tabbatar da cewa babu wani abu da za a iya yi.

Nauyin kuɗi na mutuwar Rose yana ƙara damuwa da damuwa na iyali. An ƙirƙiri shafin tattara kuɗin jama'a don taimakawa tare da tsadar kuɗin jam'iyyar Rose da kuma tallafawa Sue da Katie a wannan mawuyacin lokaci. Iyalin sun yi godiya ga goyon bayan da suka samu daga ma'aikatan a asibitin Martin House, wanda ya ba su damar zama tare da Rose bayan ta rasu.

