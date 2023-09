Panasonic Ya Buɗe Lumix G9 II: Mai Canjin Wasan Don Kyamarorin Kashi Hudu Na Uku

By

Kwanan nan Panasonic ya ba da sanarwar sakin Lumix G9 II, kyamarar Micro Four Thirds wacce ke gabatar da matakan ganowa na zamani, yana mai da shi babban haɓakawa daga magabata, G9. Tare da sabon firikwensin 25.2-megapixel (MP) da fasali masu ban sha'awa kamar 60fps fashe gudu, 5.7K da 4K 60p ProRes bidiyo, rikodin USB-C SSD, da tsayawar 8 na daidaitawar hoton gani, an saita Lumix G9 II don zama Babban kyamarar Micro Four Thirds na Panasonic don ɗimbin masu amfani, gami da masu daukar hoto na namun daji da masu ƙirƙirar abun ciki.

Babban fasalin Lumix G9 II shine firikwensin ISO na asali na 25.2-megapixel dual. Ta hanyar haɗa haɗin kai-gano autofocus tare da maki 779 da Panasonic's AI batun bin diddigin, wannan kyamarar tana ba da damar iya sa ido cikin sauri kuma mafi inganci, musamman a cikin ƙalubalen yanayin haske. Yana iya ganowa da bin diddigin fuska da idanu ba kawai har ma da jikin mutane, idanun dabbobi, motoci, da babura.

Lumix G9 II yayi alƙawarin fashewa mara ƙarfi na 60fps tare da ci gaba da mayar da hankali kan autofocus da na'urar rufewa, ko 10fps a cikin yanayin injina. Bugu da ƙari, buffer ɗin sa yana ba da damar ɗaukar hotuna kusan 160 RAW + JPG kafin saurin harbi ya shafa. Ga masu daukar hoto waɗanda ke buƙatar ɗaukar lokuta masu mahimmanci, kamara tana ba da aikin harbi kafin fashe tare da saitunan mabambanta, yana tabbatar da cewa ba a rasa lokacin ba.

Gina kan nasarar GH6, Panasonic ya haɗa aikin "Dynamic Range Boost" a cikin G9 II. Wannan yanayin hoto na HDR yana haɗa ƙananan hotuna na ISO masu ƙarfi, yana haifar da hoto mai haɗaka tare da ƙaramar amo da babban jikewa. Kyamarar kuma tana alfahari da yanayin babban ƙudurin hannun Panasonic, wanda ke haɗa hotuna da yawa don ƙirƙirar hoto na 100MP JPEG tare da keɓaɓɓen daki-daki.

Tare da ci-gaba na 8-stop Optical image stabilization (OIS) da goyan bayan harbi a yanayi daban-daban, Lumix G9 II yana ba da kwanciyar hankali da gyara mara misaltuwa. Yana da ƙira mai jure yanayin yanayi, 8-direction joystick, da cikakken nunin LCD, wanda ya sa ya dace da vloggers da masu harbi kai. Bugu da ƙari, kyamarar tana ba da tashar tashar makirufo/lasifikar kai, tashar tashar HDMI mai cikakken girma, da dacewa da riko na kyamara na zaɓi.

Panasonic bai manta da damar bidiyo na Lumix G9 II ba. Haɗin haɗaɗɗen lokaci-gano autofocus yana haɓaka aikin bidiyo sosai. Kamara na iya harba 4: 2: 0 10-bit 17: 9 5.7K bidiyo a har zuwa 60fps da 10-bit 4K bidiyo har zuwa 120p. Yana goyan bayan nau'ikan bidiyo daban-daban, gami da MP4 da Apple ProRes, kuma yana ba da damar harbin V-Log / V-Gamut tare da tsayawa 13+ na kewayon tsauri.

Lumix G9 II zai kasance a cikin Amurka a farkon Nuwamba akan farashin $ 1,900, yana sanya shi azaman mafi ƙarfi na Panasonic Micro Four Thirds maras madubi don duka daukar hoto da bidiyo. Tare da kyamara, Panasonic ya sanar da Leica DG 100-400mm f / 4-6.3 II Power OIS ruwan tabarau, manufa domin namun daji da kuma macro daukar hoto, da Leica DG 35-100mm f / 2.8 ruwan tabarau. Waɗannan abubuwan ƙari suna ƙara haɓaka ƙarfin Lumix G9 II.

A ƙarshe, Lumix G9 II yana gabatar da fasalulluka masu fa'ida ga kasuwar kyamarar Micro Four Thirds. Daga na'urar firikwensin ISO dual na asalinsa da ci-gaban iyawar autofocus zuwa nagartaccen hotonsa na daidaitawa da ingantaccen aikin bidiyo, wannan kyamarar tana wakiltar himmar Panasonic don biyan bukatun ƙwararrun masu daukar hoto da masu daukar bidiyo.

Ma'anar:

1. Micro Four Three: Tsarin kyamara mara madubi tare da girman firikwensin kusan 18 x 13.5 mm, wanda Olympus da Panasonic suka haɓaka.

2. Mayar da hankali: Yanayin kamara wanda ke daidaita hankalin ruwan tabarau ta atomatik don tabbatar da hotuna masu kaifi da haske.

3. Phase-detect autofocus (PDAF): Wani nau'i na autofocus wanda ke amfani da na'urori masu auna lokaci-lokaci don ƙayyade madaidaicin matsayi na mayar da hankali da sauri.

4. 25.2-megapixel firikwensin / dual na asali ISO firikwensin: Hoton firikwensin a cikin kyamarar da ke ɗaukar ƙudurin 25.2-megapixel kuma yana da ƙarfin ISO na asali na dual, yana ba da damar haɓaka ƙarancin haske ba tare da ƙarami mai mahimmanci ba.

5. Fashe gudu: Saurin ci gaba da harbi iyawar kamara, wanda aka auna cikin firam a sakan daya.

6. ProRes: A video codec ci gaba da Apple cewa yayi high quality-video matsawa.

7. Gyaran hoto na gani (OIS): Siffar da ke ramawa girgizar kamara, yana haifar da hotuna masu kaifi.

8. 8-direction joystick: Shigar da sarrafawa akan kyamara wanda ke ba da izinin kewayawa mai sauƙi da zaɓin saituna.

9. V-Log / V-Gamut: Alamar harbi na logarithmic da gamut launi wanda ke ba da fa'ida mai ƙarfi da sarari launi don harbin bidiyo.

10. LUTs: Teburan duba da ke daidaita launi da kuma bayyanar hotunan bidiyo.

11. HDMI: Interface Multimedia High-Definition Multimedia Interface, wani dijital audio / video dubawa amfani da na'urorin haɗi kamar kyamarori zuwa waje nuni ko rikodin.

12. Fan da ƙaddamar da ƙira mai sanyaya: Tsarin sanyaya, yawanci a cikin nau'in fan, ana aiwatar da shi a cikin kyamarori don hana zafi mai zafi yayin rikodin bidiyo mai tsawo.

13. SSD: Solid-State Drive, na'urar ajiya ce da ke amfani da ma'adanar flash don adana bayanai.

Sources:

- Panasonic Lumix G9 II latsa saki