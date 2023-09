Gudanar da Kaddarorin Panagora yana Rage hannun jari a Digital Realty Trust

Panagora Asset Management Inc. ya sayar da 39.3% na hannun jarin Digital Realty Trust, Inc. a cikin kwata na farko. Kamfanin sarrafa kadarorin ya bayar da rahoton a cikin fom na baya-bayan nan na Form 13F tare da Hukumar Kula da Kayayyakin Kayayyaki (SEC) cewa yanzu ya mallaki hannun jari 9,912 na hannun jarin kamfanin, wanda ya kai dala $974,000. Wannan raguwar hannun jari ɗaya ne kawai daga cikin sauye-sauye da dama da asusun shinge suka yi a matsayinsu a cikin amintattun saka hannun jari na ƙasa. Principal Financial Group Inc., Daiwa Securities Group Inc., Geode Capital Management LLC, FMR LLC, da Bankin Norges duk kwanan nan sun yi gyare-gyare ga hannayensu a Digital Realty Trust.

Digital Realty Trust, Inc. yana da mako mai kyau, tare da hajojin sa ya karu da 1.4% kuma yana buɗewa a $131.80 ranar Juma'a. Kamfanin yana da jarin kasuwa na dala biliyan 39.90, rabon farashin-zuwa-sakamakon 102.17, da beta na 0.54. Matsakaicin matsakaicin motsi na kwanaki 50 da kwanaki 200 na hannun jari sun kasance $121.81 da $107.33 bi da bi. Ƙananan shekaru 1 da babba don hannun jari shine $ 85.76 da $ 133.39. Digital Realty Trust yana da rabo na yanzu da rabo mai sauri na 0.58, haka kuma rabon bashi-zuwa-adalci na 1.02.

Bugu da ƙari, Digital Realty Trust ta sanar da rabon kuɗin kwata-kwata wanda za a biya a ranar Juma'a, 29 ga Satumba. Masu saka hannun jari na rikodin ranar Juma'a, Satumba 15th za su sami rabon $1.22 a kowace rabon. Ranar da za a raba ranar Alhamis 14 ga Satumba. Adadin hannun jari na shekara-shekara yana wakiltar rabon biyan kuɗi na 378.30%, tare da yawan amfanin ƙasa na 3.70%.

Har ila yau, ma'amaloli na ciki sun faru a Digital Realty Trust. A watan Yuli, Cindy Fiedelman, mai bincike ya sayar da hannun jari 2,770 na hannun jarin kamfanin a kan jimilar darajar $346,250. A watan Yuni, CAO Peter C. Olson ya sayar da hannun jari 700 na hannun jari akan $73,969. Insiders sun mallaki kashi 0.39% na hannun jarin kamfanin.

Masu sharhi daban-daban a kwanan nan sun ba da ƙimar su akan Digital Realty Trust. BNP Paribas ya haɓaka haja zuwa ƙimar "fita", yayin da StockNews.com ta lakafta shi azaman ƙimar "sayarwa". Bankin Royal na Kanada ya kara farashin da aka sa gaba zuwa $140.00, kuma Citigroup ya ɗaga manufar farashin su zuwa $136.00 tare da ƙimar "saya".

Digital Realty Trust cibiyar bayanai ce ta duniya, launi, da kamfanin mafita na haɗin kai. Dandalin sa, PlatformDIGITAL, yana da nufin kawo kamfanoni da bayanai tare ta hanyar samar da amintattun wuraren cibiyar bayanai da kuma hanyar magance Pervasive Datacenter Architecture (PDx). Kamfanin yana da ƙimar yarjejeniya na "Hold" da kuma farashin yarjejeniya na $ 120.93.

