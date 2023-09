Sama kawai, Wasan Kwayar cuta akan Twitch, Ja daga Steam

By

Shahararren wasan bidiyo na bidiyo, Kawai Up, wanda ya sami shahara sosai akan Twitch a lokacin bazara, an cire shi daga dandalin Steam. Mahaliccin wasan, wanda aka fi sani da SCKR Games, ya nuna sha'awar ci gaba daga wasan saboda damuwa da ya haifar.

Kawai Up ya sami mahimmanci mai biyo baya akan Twitch tare da ɗaukarsa na musamman game da labarin Jack da Beanstalk. Wasan ya ƙunshi ruwayoyi na falsafa da ƙalubalen dandamali yayin da 'yan wasa ke ƙoƙarin hawa hanyarsu ta sama da abubuwa daban-daban masu iyo.

Duk da nasarar da ya samu akan Twitch, Kawai Up ya fuskanci zargi saboda hada da abubuwan NFT, rashin abubuwan wasan kwaikwayo kamar aikin ceto, da kuma zargin yin amfani da kadarorin haƙƙin mallaka daga wani mai haɓakawa. Waɗannan rigingimu sun haifar da ɗaukar wasan na ɗan lokaci daga Steam a watan Yuli kafin ya dawo.

A cikin sabuntawar sabuntawa, mai haɓaka solo na Kawai Up ya yarda da kurakuran su kuma ya bayyana sha'awar sanya wasan a bayansu. Sun ba da misali da damuwa da wasan ya haifar da bukatar samun kwanciyar hankali da waraka. Mai haɓakawa yana shirin ɗaukar ɗan hutu da ci gaba da karatunsu yayin da suke aiki akan wasan su na gaba, mai taken Kith. Wannan sabon aikin zai sami ra'ayi daban-daban, nau'i, da saiti, yana mai da hankali kan cinematography. Har ila yau, mai haɓakawa ya bayyana sha'awar yin aiki tare da ƙananan ƙungiyar don inganta ƙwarewar ƙirar wasan su.

Gaskiya ga sanarwar su, Up Up baya samuwa don siye akan Steam. Duk da haka, waɗanda suka riga sun sayi wasan suna iya saukewa kuma su kunna shi. Tare da kusan bita 13,000, Kawai Up yana kula da mafi yawan ƙimar ƙima.

- Ma'anar: Twitch - dandamali mai gudana kai tsaye ga 'yan wasa;

NFT - Alamar Ba-Fungible, kadari na dijital tare da mallakar musamman da aka rubuta akan dandalin blockchain;

Steam – dandamalin rarraba dijital don wasannin bidiyo.