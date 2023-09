By

Takaitawa: Jaridar New York Times ta fitar da wani sabon wasa mai wuyar warwarewa mai suna Connections. Manufar wasan ita ce a karkasa saitin kalmomi 16 zuwa rukunonin sirri guda hudu ta hanyar nemo alaka a tsakaninsu. Wasan yana sake saita kullun kuma yana ba da matakan wahala daban-daban. 'Yan wasa za su iya bin diddigin nasarar da suka samu kuma su kwatanta maki da abokai. Idan kuna buƙatar taimako don warware wuyar warwarewa, wasan yana ba da alamu kuma yana bayyana amsoshi. Jigogin yau sun haɗa da kayan ado na Halloween, nunin talbijin, alamomin inji, da lambobi a cikin taken littafi. Misali, nau'in Kayan Ado na Halloween ya haɗa da kalmomi kamar Jemage, Cobweb, Suman, da Dutsen kabari. Wasan yana da ƙalubale, amma grids suna canzawa kowace rana, suna ba 'yan wasa sabbin dama don warware wasanin gwada ilimi.

Connections wasa ne mai wuyar warwarewa wanda New York Times ta kirkira. Wasan yana gabatar da ƴan wasa tare da grid na kalmomi 16 kuma yana buƙatar su tsara kalmomin zuwa jeri huɗu na huɗu bisa alaƙar da ke tsakanin su. Waɗannan haɗin gwiwar na iya kasancewa da alaƙa da jigogi daban-daban, kamar taken taken wasan bidiyo, jerin jerin littattafai, inuwar ja, ko sunayen gidajen cin abinci na sarkar.

Yayin da wasu kalmomi na iya zama kamar za su iya dacewa da jigogi da yawa, akwai madaidaiciyar amsa ɗaya kawai ga kowane saiti. Don taimaka wa 'yan wasa gano haɗin kai, wasan yana ba su damar jujjuya da sake tsara kalmomi akan grid.

Kowane saitin kalmomi yana da launi mai launi, tare da rukunin rawaya shine mafi sauƙin ganewa kuma ƙungiyar shunayya ita ce mafi wahala. Da zarar 'yan wasan sun yi tunanin sun gano saiti, za su iya ba da amsarsu. Idan daidai, kalmomin huɗu za a cire su daga grid, kuma jigon da ke haɗa su zai bayyana. Yin hasashe ba daidai ba zai ƙidaya a matsayin kuskure, kuma 'yan wasa suna da iyakacin kuskure huɗu kafin wasan ya ƙare.

Idan 'yan wasa suna fuskantar matsala wajen warware wasanin gwada ilimi, wasan yana ba da alamu kuma yana bayyana wasu amsoshi. Jigogin yau sun haɗa da Kayan Ado na Halloween, Nunin Talabijin, Alamomin Injin Ramin, da Lambobi a cikin taken Littafi. Misali, daya daga cikin Kayan Ado na Halloween shine Bat, kuma daya daga cikin Nunin TV shine 24.

An tsara haɗin kai don zama ƙalubale, kuma grid ɗin suna canzawa kowace rana, suna ba da sabbin wasanin gwada ilimi don 'yan wasa su warware. Don haka idan ba za ku iya magance wuyar warwarewar yau ba, ku tabbata ku duba gobe don sabon ƙalubale.

Source: New York Times