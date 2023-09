nScrypt na tushen Florida yana karɓar Patent don Tsarukan ƙera dijital kai tsaye na Wayar hannu

By

NScrypt na tushen Florida ƙwararren masani na microdispensing an ba shi takardar izinin Amurka don Tsarin Manufacturing Dijital na Modular Wayar hannu kai tsaye. Tsarin, wanda aka haɗa a cikin daidaitaccen kwandon jigilar kaya, an tsara shi don masana'antar dijital kai tsaye (DDM) kuma yana da ikon yin aiki tare da abubuwa da yawa, gami da thermoplastics, ƙarfe, da yumbu.

Tsarin yana fasalta ƙarfin bugu na 3D da kuma tsarin karba-da-wuri na kayan lantarki da na'urar bioreactor. Ta hanyar haɗa masana'antar nScrypt a cikin fasahar Kayan aiki, tsarin na yau da kullun na iya kera cikakkun na'urorin lantarki masu aiki. Tsarin yana iya rugujewa don sauƙin sufuri kuma ya haɗa da abubuwa na ci gaba daban-daban kamar shimfidar bene na fitarwa na lantarki, tsarin sadarwar haɗin gwiwa, hasken rana, har ma da dandamalin saukar da jirgi mara matuki.

Baya ga wannan haƙƙin mallaka, sashin bincike na nScrypt, Sciperio, ya sami ci gaba mai mahimmanci a fasahar bugun 3D. Sun sami nasarar haɓaka aikin 3D Printed Circuit Structures (PCSs) ta hanyar Factory ɗin su a cikin fasahar Kayan aiki. An yi amfani da wannan fasaha don ƙirƙirar da'irori tare da abubuwan dumama daidaitattun na'urorin lantarki da fasahar sawa. Sun kuma yi amfani da Factory a cikin Kayan aiki don kera CubeSats don Rundunar Sojan Sararin Samaniya ta Amurka, wanda ke nuna ikon tsarin na samar da sarƙaƙƙiyar sifofi tare da abubuwan da aka haɗa.

Tare da wannan haƙƙin mallaka da ci gaban su a cikin fasahar bugu na 3D, nScrypt babban ɗan wasa ne a ɓangaren masana'anta. Tsarin wayar hannu na zamani yana buɗe sabbin dama don masana'antu na gida da kuma samar da sassa na musamman. Wannan fasaha tana da yuwuwar kawo sauyi ga masana'antu daban-daban, tun daga na'urorin lantarki zuwa sararin samaniya.