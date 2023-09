Aminiya ta Arewa ta Kammala Matakin Farko na Tsarin Halittar Carbon Na Sa-kai

By

Northern Trust ta ba da sanarwar kammala matakin farko na tsarin kula da muhalli na sa kai na masana'antu. Dandali zai ba da damar masu siyan cibiyoyi su sami damar samun kuɗin carbon daga manyan masu haɓaka ayyukan ta hanyar dandamalin dijital mai cikakken sarrafa kansa. Yin amfani da fasaha mai zaman kansa na dijital blockchain fasaha, yanayin yanayin yana haɗa masu siye tare da masu ba da lamuni na carbon da aka mayar da hankali kan rage iskar gas, kamar carbon dioxide.

Ta hanyar dandali, masu siye za su iya yin mu'amala da kiredit na carbon tokenized kai tsaye tare da masu haɓaka aikin kuma su yi ritaya daga sawun carbon ɗin su. Wannan ci gaban ya nuna wani muhimmin ci gaba ga Ƙungiyoyin Kayayyakin Dijital da Kasuwannin Kuɗi na Northern Trust yayin da suke da niyyar isar da dandamalin jagorancin kasuwa don kadarorin dijital. Ana ganin ikon abokan ciniki na cibiyoyi don samun damar samun kuɗin carbon da ba da gudummawa ga tafiyarsu ta kashe iskar carbon tana da mahimmanci ga nan gaba.

Yin amfani da fasahar dijital wajen gudanar da tsarin rayuwar kiredit na carbon yana ba da tabbaci da gaskiya ga duka masu siye da masu haɓaka aikin. Yana daidaita ayyukan gudanarwa, yana sauƙaƙa wa duk mahalarta don bin diddigin, sarrafawa, da mu'amala da kiredit carbon amintattu. Dandalin kuma yana ba da cikakkiyar fa'ida a duk tsawon ƙarshen-zuwa-ƙarshen rayuwa na ƙimar carbon na son rai.

Northern Trust yana aiki tare da masu haɓaka ayyuka daban-daban, ciki har da Go Balance Limited, mai haɓaka ayyukan REDD+ da ke mayar da hankali kan guje wa sare itatuwa, da ReGen III, wani kamfani mai tsaftar fasaha da ke sake amfani da man mota. Ma'amaloli a kan dandamalin samfur mafi ƙaranci (MVP) an sarrafa su gabaɗaya. An tsara ƙarin haɓaka dandamali da ma'amala ta farko ta hukuma don ƙarshen 2023.

Wannan yunƙurin wani ɓangare ne na ƙungiyar Kayayyakin Kayayyakin Dijital da Kasuwan Kuɗi na Northern Trust, wanda ya haɗa ƙungiyoyin da ke da alhakin tallafawa kasuwannin kadari na dijital da sabis na aminci na gargajiya. Kamfanin ya kasance a kan gaba na dijital canji a Securities sabis, a baya majagaba yin amfani da blockchain fasaha a cikin masu zaman kansu ãdalci gudanar da asusun da goyon bayan tokenization da fractionalization na shaidu.

