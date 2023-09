Nokia G42 5G: Farashin Zagi da Sabbin Zaɓuɓɓukan Launi

Nokia G42 5G, sabuwar wayar salula a cikin jerin G, ana shirin kaddamar da ita a Indiya mako mai zuwa. HMD Global, mai lasisin Nokia, ya yi ba'a game da farashin na'urar ta hannun hukuma India X a kan Twitter. Teaser ya nuna cewa za a yi farashin wayar ƙasa da Rs. 18,999 kuma yana iya zuwa cikin bambance-bambancen ƙwaƙwalwar ajiya guda biyu. Bugu da ƙari, Nokia ta ƙaddamar da sabon zaɓin launi na So Pink don Nokia G42 5G a kasuwannin duniya a wajen Indiya.

Nokia G42 5G tana gudana akan Qualcomm Snapdragon 480+ SoC kuma tana alfahari da nunin 6.56-inch HD+ LCD tare da ƙimar farfadowa na 90Hz. An sanye shi da har zuwa 6GB na RAM da 128GB na ma'ajiyar kan jirgi, wanda za'a iya fadada shi tare da taimakon katin microSD. Na'urar tana aiki a kan Android 13 kuma za ta sami shekaru biyu na haɓaka Android OS da sabunta tsaro na wata-wata na shekaru uku masu zuwa.

Dangane da iyawar kyamara, Nokia G42 5G tana da saitin kyamarar baya sau uku tare da firikwensin farko na megapixel 50 tare da firikwensin 2-megapixel guda biyu. A gaba, yana da kyamarar selfie mai megapixel 8. Batirin 5,000mAh na goyan bayan na'urar tare da tallafin caji mai sauri na 20W.

An riga an fitar da Nokia G42 5G a cikin zaɓaɓɓun kasuwannin duniya tare da zaɓuɓɓukan launi na So Purple da Grey, kuma yanzu za a ba da shi a cikin sabon bambance-bambancen launi na So Pink. Koyaya, har yanzu ba a tabbatar ba idan sabon zaɓin launi zai kasance a Indiya.

Za a sayar da wayar ta Amazon ta Indiya kawai, tare da ƙaddamar da ita a ranar 11 ga Satumba.

Ma'anar:

X - Wanda aka fi sani da Twitter

SOC - Tsarin akan guntu

LCD - Nunin Crystal Liquid

GHz - Gigahertz

RAM – Random Access Memory

GB - Gigabyte

mAh - Milliampere hour