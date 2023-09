An ba da rahoton cewa magajin Nintendo Switch ya bayyana a bayan Rufe kofofin a Gamescom 2023

A cewar wani rahoto daga Eurogamer, magajin Nintendo Switch console an nuna shi a cikin bayanan da aka rufe a baya a Gamescom 2023. Kodayake Eurogamer bai sami damar gwada shi da kansa ba, an yi imanin cewa an ba da dama ga masu haɓaka abokan tarayya. hango na'urar wasan bidiyo ta wani nau'i.

Ɗaya daga cikin abubuwan da suka fi dacewa da zanga-zangar ita ce sigar "miyan" na The Legend of Zelda: Breath of the Wild, musamman tsara don nuna ikon yin aiki na jita-jita Canja 2. Duk da haka, babu wani ƙarin bayani game da wannan zargin fasaha demo da aka kasance. bayyana a wannan lokaci.

Wannan tsarin yin amfani da ingantaccen sigar wasan da ake da shi don nuna ingantaccen aiki yana tunawa da dabarun Sony Interactive Entertainment wanda ya kai ga ƙaddamar da PlayStation 5, inda suka nuna lokutan lodawa cikin sauri a cikin Marvel's Spider-Man akan PlayStation 4.

Duk da jita-jita da ke kewaye da magajin Nintendo Switch, kamfanin bai riga ya tabbatar da wanzuwarsa a hukumance ba ko duk wani yuwuwar fasalulluka da zai iya gabatarwa, kamar ingantaccen aiki, ƙudurin 4K, ko daidaitawar baya. Rahotannin masana'antu sun ba da shawarar cewa Nintendo yana shirye-shiryen bayyanar da ya fi girma, na jama'a a cikin 2024, amma a yanzu, wannan ya kasance mai hasashe.

Ko da yake tattaunawa game da Nintendo Switch sau da yawa sun ta'allaka ne a kan na'ura wasan bidiyo har zuwa ƙarshen yanayin rayuwar sa, Nintendo ya ci gaba da samun gagarumar nasara tare da Canja. A cewar shugaban Nintendo na Amurka Doug Bowser, wannan nasarar ta samo asali ne daga keɓantaccen ƙirar na'urar wasan bidiyo da kuma ƙaƙƙarfan jeri na shahararrun wasanni.

Ganin nasarar ci gaba da ci gaba na Nintendo Switch da lakabi masu zuwa a cikin ci gaba, irin su Mai binciken Pikachu Returns, Super Mario Bros. Wonder, Super Mario RPG, da kuma wasan Gimbiya Peach mara taken, har yanzu akwai yalwa don ci gaba da 'yan wasa da hannu tare da Canjin asali. .

Koyaya, yayin da aka fitar da waɗannan taken, makomar na'urar wasan bidiyo ta zama mara tabbas. Yayin da ake zargin taron rufe kofofin a Gamescom 2023 ya nuna cewa Nintendo yana shirin yin canji a nan gaba, tambayoyi sun kasance game da abin da na'urar wasan bidiyo na gaba na Nintendo zai kunsa da kuma ko zai bayyana a cikin 2024. Yayin da lokaci ke tafiya, Ana sa ran ƙarin bayani zai fito, yana ba da ƙarin haske game da tsare-tsaren Nintendo na gaba.

Ma'anar:

1. Eurogamer – shahararren gidan yanar gizon aikin jarida na wasan bidiyo da aka sani don zurfin ɗaukar hoto da kuma nazarin masana'antar caca.

2. Gamescom - bikin baje kolin wasan bidiyo na shekara-shekara da aka gudanar a Jamus, wanda aka sani don gabatarwa da bayyana wasannin da ke tafe.

3. PlayStation 5 – sabuwar na'ura mai kwakwalwa ta wasan bidiyo ta Sony Interactive Entertainment, tana ba da ingantattun hotuna, saurin aiki, da sabbin abubuwa idan aka kwatanta da wanda ya gabace shi, PlayStation 4.

4. The Legend of Zelda: Breath of the Wild - wasan wasan kasada wanda Nintendo ya kirkira kuma ya buga shi, wanda aka sani don binciken bude-duniya da sabbin injinan wasan kwaikwayo.

5. Marvel's Spider-Man – sanannen wasan jarumtaka ne wanda Wasannin Insomniac Games suka kirkira kuma Sony Interactive Entertainment suka buga, yana nuna iyawar PlayStation 5 tare da ingantattun lokutan lodawa.

6. 4K ƙuduri - ƙudurin nuni na kusan 3840 × 2160 pixels, yana ba da babban matakin daki-daki da tsabta idan aka kwatanta da ƙananan ƙuduri.

7. Daidaitawa na baya - ikon na'urar wasan bidiyo don kunna wasanni daga al'ummomin da suka gabata ko dandamali.

8. Doug Bowser - shugaban Nintendo na Amurka, wanda ke da alhakin kula da ayyukan kamfanin a kasuwar Arewacin Amirka.

Sources:

- Eurogamer (https://www.eurogamer.net/)