Nintendo Direct Event mai zuwa Ana Jita-jita zuwa Babban Laƙabi Masu Ban sha'awa

Akwai jita-jita da ke yawo cewa Nintendo zai shirya taron Nintendo Direct a cikin mako mai zuwa, kodayake ba a sami tabbacin hukuma ba. Hasashe ya nuna cewa taron zai nuna taken jam'iyyar farko da yawa, gami da Super Mario RPG, Mai binciken Pikachu ya dawo, da WarioWare: Motsa shi.

Koyaya, abu ɗaya da ba za a tattauna ba yayin taron shine Canja 2 da ake jira da yawa, magaji ga mashahurin na'ura mai ɗaukar hoto. Duk da wannan, a bayan al'amuran, da alama Nintendo yana aiki akan na'urar wasan bidiyo na samfuri, wanda suka nuna wa masu haɓakawa a taron Gamescom na kwanan nan.

An bai wa masu halarta kallon leƙen asiri a wani sabon salo na The Legend of Zelda: Breath of the Wild, wanda ke nuna kayan aikin haɓakawa. A halin yanzu ba a san takamaiman takamaiman wannan sabon kayan aikin ba.

A halin yanzu, duk nau'ikan Nintendo Switch na ainihi ana amfani da su ta hanyar Nvidia Tegra X1 guntu, wanda aka fara fitar da shi a cikin 2015. Yayin da wasu sabbin sigogin aka sanye su da guntu na X1 + daga 2019, wanda ke ba da ingantaccen rayuwar batir, aikin ya kasance iri ɗaya ne. .

Ana ɗaukar guntu na Tegra X1 wanda ba ya daɗe, yana da gidaje guda huɗu na Cortex-A57 a 1.02GHz da muryoyin A53 huɗu, tare da GPU na tushen Maxwell daga ƙarni na GTX 900. Bugu da ƙari, an haɗa shi da tsohuwar LPDDR4 RAM, yana ba da 4GB na ƙwaƙwalwar ajiya. Idan aka kwatanta da guntuwar wayoyin hannu na zamani, guntuwar Tegra X1 tana faɗuwa a baya cikin aiki.

Tambayar da ta rage ba a amsa ba ita ce ko Nintendo ya sake yin haɗin gwiwa tare da Nvidia don Sauyawa 2, ko kuma idan sun zaɓi wani mai samar da kayan aikin daban. Lokaci ne kawai zai nuna.

Ranar ƙaddamar da Nintendo Switch 2 ya ƙare a ƙarshen 2024, tare da bayyananniyar hukuma mai yiwuwa ya faru kafin hakan. Idan aka waiwaya baya kan Canjin asali, an fara gabatar da shi azaman “NX” a cikin Maris 2015, ya sami cikakkiyar sanarwa a cikin Oktoba 2016, kuma a ƙarshe an sake shi a cikin Maris 2017.

