Wasannin PlayStation Plus Satumba sun Bayyana: NieR Replicant, Star Ocean, da ƙari

An bayyana jeri na wasannin kyauta na PlayStation Plus na Satumba, kuma ya haɗa da wasu taken da ake tsammani sosai. Bayanin ya fito daga ingantaccen tushe Dealabs, wanda aka san shi da zazzage jerin wasanni a gaba. Ana sa ran za a fara samun waɗannan wasannin daga ranar 19 ga Satumba, amma har yanzu ana jiran tabbacin hukuma.

Ɗaya daga cikin fitattun lakabi a cikin jeri shine NieR Replicant ver.1.22474487139…, wanda aka yaba da matsayin "zabi mai aminci ga magoya baya" a cikin bita na Eurogamer. Wasan ya ƙunshi ƙarewa da yawa waɗanda ke buƙatar 'yan wasa su sake kunna sassan, kodayake wasu na iya samun wannan maimaituwa. Duk da haka, 'yan wasa da masu suka sun karbe shi sosai.

Wani abin lura shine Unpacking, wanda ya sami yabo da yawa tun lokacin da aka saki shi. Ya lashe Wasan Shekara a Kyautar Indie Live Expo kuma ya karɓi BAFTA don Mafi kyawun Labari a cikin 2022. Tsohon editan Eurogamer Martin ya bayyana Unpacking a matsayin "abu mai wuyar jurewa" kuma ya yaba da na musamman da labarin ɗan adam.

Koyaya, yana da kyau a lura cewa waɗannan fitowar ta zo ne bayan sanarwar Sony na haɓaka farashin duniya don biyan kuɗin PlayStation Plus. Masu biyan kuɗi a Burtaniya yanzu dole ne su biya £ 59.99 na watanni 12 na PlayStation Plus Essential, tare da hauhawar farashin ƙarin kuɗi da ƙarin biyan kuɗi.

Gabaɗaya, jeri na Satumba na wasannin PlayStation Plus yana ba da haɗe-haɗe na taken da ake tsammani sosai da kuma abubuwan da aka yaba. Ko kai mai sha'awar aikin RPGs ne, wasannin da ke motsa labari, ko kwaikwaiyon dabaru, akwai abin da kowa zai ji daɗi.

