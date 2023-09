Santa Cruz Ya Gabatar da Heckler SL: eMTB mai nauyi tare da 150mm na Balaguro

By

Santa Cruz ya shiga kasuwar keken dutse mai nauyi mai nauyi tare da ƙaddamar da Heckler SL. Wannan sabon keken yana da 150mm na tafiye-tafiye na baya kuma an tsara shi don tinkarar dutsen. An sanye shi da Motar Ride 60 na Fazua da haɗe-haɗen baturi 430Wh, yana ba da haɓaka tuddai. Heckler SL an yi niyya ne ga waɗanda ke son ƙarin ƙwarewar bike-bike tare da ɗan ƙarin taimako akan hawan.

Fazua Ride 60 Motar keken lantarki yana tsakiyar zuciyar Heckler SL, yana ba da iyakar ƙarfin 60Nm da 450W na ƙarfin kololuwa. Motar tana ba da saitunan wuta guda uku - Breeze, River, da Roket - waɗanda za'a iya keɓance su a cikin app ɗin Fazua. Ana nuna rayuwar batir da saitunan wuta akan nunin LED na saman tube, wanda kuma ke da tashar USB-C don cajin na'urori.

Santa Cruz yayi iƙirarin cewa Heckler SL, tare da ƙarami da ƙaramin motar sa da baturi 430Wh, yana ba da kewayo iri ɗaya da eMTB mai cikakken ƙarfi tare da baturi 630Wh. Batirin da ba a cirewa yana kawar da buƙatar latches ko sutura, yana haifar da ƙirar ƙananan bututu tare da ƙaramin diamita na ciki.

Ana samun Heckler SL a cikin masu girma dabam biyar, daga ƙarami zuwa ƙarin-girma, da zaɓuɓɓukan gini guda biyar. Farashi suna farawa daga £6,699 kuma sun haura £11,999. Har yanzu ba a tabbatar da farashin kasa da kasa ba.

Gabaɗaya, Santa Cruz's Heckler SL yana ba mahaya wani zaɓi na eMTB mara nauyi tare da isasshen ƙarfi da kewayo don cin nasara akan kowane dutse, yayin da har yanzu ke kula da jin daɗin bike na gargajiya.

Ma'anar:

– eMTB: Keken dutsen mai wutan lantarki, wanda aka sanye da injin don ba da taimako tare da feda.

– Torque: Ma'auni na ƙarfin da ke sa abu ya juya a kusa da axis.

- Wh: Watt-hour, naúrar ma'aunin makamashi da ake amfani da shi don batura da tsarin lantarki.

- USB-C: Keɓantaccen tsarin bas na duniya (USB) wanda ke goyan bayan saurin canja wurin bayanai da mafi girman fitarwar wuta.

- LED: diode mai fitar da haske, nau'in tushen hasken da aka saba amfani dashi a cikin na'urorin lantarki.

Source: [Sunan Source]