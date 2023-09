Baitul mali Yana Saki Dokoki don Bayar da Ma'amalar Kadarorin Dijital

By

Sakin ƙa'idodin da aka ba da shawarar da ke fayyace rahoton bayanai da ƙayyadaddun ƙayyadaddun ƙayyadaddun ƙayyadaddun ƙayyadaddun ma'amalar kadara na dijital a ƙarƙashin Dokar Zuba Jari da Ayyukan Ayyuka (IIJA) an yaba a matsayin kyakkyawan mataki na fahimtar yanayin yanayin crypto. An kafa kusan shekaru biyu da suka gabata, IIJA ta kafa buƙatun bayar da rahoto don ma'amalar kadari na dijital, da nufin ƙayyade alhakin samar da bayanai ga IRS da abokan cinikin cryptocurrency. Koyaya, an tayar da damuwa game da faffadan fa'idar lissafin "dillalan kadari na dijital."

Don magance waɗannan damuwar, IRS ta jinkirta aiwatar da tanadin dillalan kadari na dijital har sai an fitar da ƙa'idodi na ƙarshe. A ƙarshe, a ƙarshen Agusta, an fitar da ƙa'idodin da aka tsara don ba da haske kan abin da IRS ke tsammani daga dillalai. Dokokin suna nufin sauƙaƙe nauyin rahoton haraji ta hanyar gabatar da tsari inda mutane ke karɓar fom daga dillalin su wanda ke ba da cikakken bayanin mu'amalarsu da ribar ko asara don dalilai na haraji.

Dokokin da aka tsara sun bayyana dillalan kadarorin dijital a matsayin duk mutumin da ke ba da sabis na sauƙaƙe don siyar da kadarorin dijital, muddin suna da hanyoyin sanin ainihin ƙungiyar da ke siyar da yanayin ciniki. An haɗa musanya ta tsakiya a cikin ma'anar, kamar yadda aka zata. Koyaya, akwai rashin tabbas game da masu samar da walat ɗin kadari na dijital da ka'idojin kuɗi da aka raba. Bambancin ya ta'allaka ne a cikin matakin 'yancin kai da kuma rashin sa ido na ɗan adam.

Masu ba da walat ɗin da aka iyakance ga samar da maɓalli na sirri da na jama'a ba za a ɗauke su dillalai ba. Koyaya, idan sun ba da ƙarin sabis na ciniki, za su iya faɗi ƙarƙashin ma'anar dillali. Dokokin kuma sun gabatar da gwajin gwaji da yawa don tantance ikon cin gashin kan ka'idojin da aka raba. Wannan gwajin zai kasance ƙarƙashin tsokaci na jama'a yayin lokacin sharhi na kwanaki 60.

Musamman rashi daga ƙa'idodin da aka tsara shine ambaton takamaiman nau'i don ba da rahoton ma'amalar kadarorin dijital. Duk da haka, an yi imanin cewa za a gabatar da wani sabon tsari don kama bayanan da dillalai ke bukata. Matsayin ƙa'idodin a cikin buƙatun bayar da rahoto kan lokaci don haɓaka bin son rai kafin aiwatar da rahoton tilas na babban abin da aka samu da kuma daidaita farashin.

An yi maraba da ƙa'idodin da aka tsara gabaɗaya azaman ingantaccen ci gaba a cikin duniyar haraji, yana kawo haske ga ɗan ƙalubale sarari ga masu biyan haraji da IRS. Dokokin kuma sun yi daidai da tsarin Baitulmali a wasu wurare, kamar Dokar Sirri ta Banki.

A ranar 7 ga watan Nuwamba ne aka shirya zaman sauraren ra'ayin jama'a, tare da yiyuwar sake sauraren karar a washegari domin karbar dimbin masu magana. Dokokin suna nufin samar da ingantaccen tushe don ba da rahoton ma'amalar kadari na dijital da tabbatar da daidaito cikin biyan haraji a cikin yanayin yanayin crypto.

Ma'anar:

- Dokokin Zuba Jari da Ayyukan Ayyuka (IIJA): Dokar da aka kafa a watan Nuwamba 2021, tana gabatar da buƙatun rahoton ma'amalar kadari na dijital.

- Dillalan Kadari na Dijital: Mutum ko mahaɗan da ke ba da sabis na sauƙaƙe don siyar da kadarorin dijital ta abokan ciniki.

Source: Checkpoint Edge