Mortal Kombat 1 yana ƙaddamar da wannan Makon: Shin Kuna iya Amfani da Dabarar New Zealand?

Shekaru da yawa, dabarar New Zealand ta kasance sanannen yanayin aiki wanda ke ba 'yan wasa damar samun damar wasannin kafin ranar sakin su na hukuma. Wannan dabarar tana amfani da bambance-bambancen yankin lokaci tsakanin New Zealand da sauran yankuna. Saboda waɗannan bambance-bambance, wasu lokuta ana ƙaddamar da wasanni a New Zealand kusan kwana ɗaya kafin na Arewacin Amurka.

Don amfani da dabarar New Zealand, 'yan wasa suna buƙatar canza saitunan lokaci akan dandamalin wasan su don dacewa da yankin lokaci na New Zealand. Ta hanyar yaudarar na'ura mai kwakwalwa don tunanin yana cikin New Zealand, 'yan wasa za su iya buɗe wasan a baya, koda kuwa suna cikin jiki a wani yanki na duniya. Wannan dabarar tana aiki don dandamali na Xbox da Steam.

Koyaya, dabarar New Zealand ba za ta yi aiki ba don Sakin Samun Farko na Mortal Kombat 1. An saita wasan don ƙaddamar da lokaci guda a duk duniya, yana sa ba zai yiwu a kunna shi a baya ta amfani da wannan hanyar ba. Idan kuna son sanin takamaiman lokacin saki a yankinku, bincika tushen hukuma don wannan bayanin.

Duk da haka, don tushen sigar wasan, wanda ke ƙaddamar da tsakar dare ranar 19 ga Satumba, ana iya amfani da dabarar New Zealand. Wannan yana nufin cewa Mortal Kombat 1 zai buɗe a New Zealand a baya fiye da sauran yankuna.

Yana da mahimmanci a lura cewa masu PlayStation na iya fuskantar wasu matsaloli yayin amfani da dabarar New Zealand. Tun da takamaiman asusun PlayStation na yanki ne, 'yan wasa za su buƙaci ƙirƙirar asusun New Zealand kuma su sayi wasan daga shagon yankin don kunna shi a baya.

Mortal Kombat 1 zai kasance akan PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox Series X/S, da PC ta hanyar Steam da Shagon Wasannin Epic. Idan kuna neman ƙarin jagora da bayanai akan wasan, tabbatar da duba MK1 Game Hub.

