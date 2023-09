Ƙirƙirar gonakin Abincin Kashi a Minecraft

By

Abincin kashi abu ne mai amfani a cikin Minecraft wanda ke hanzarta ci gaban amfanin gona. Ana iya samun shi ta hanyar yin shi daga ƙasusuwa ko kuma ta amfani da cikakkun taki. Wannan labarin ya bincika hanyoyi biyu don noma abincin kashi a Minecraft: hanyar noman amfanin gona da kuma hanyar kwarangwal.

Gonar Abincin Kashi tare da amfanin gona

Hanya ɗaya don samun abincin kashi kai tsaye ita ce ta hanyar ƙirƙirar gonar amfanin gona da amfani da amfanin gona don cika taki. Suwa ita ce mafi kyawun amfanin gona da za a yi amfani da ita don wannan gona, saboda yana da damar 50% na haɓaka matakin takin da ɗaya.

Don ƙirƙirar wannan gona, 'yan wasa suna buƙatar saita takin takin da aka haɗa da hoppers da ƙirji. Wannan yana tabbatar da cewa an ciyar da duk amfanin gona zuwa takin. An haɗa ƙirji zuwa hopper uku, waɗanda aka sama da taki uku. Wani saitin hopper guda uku an sanya shi a saman waɗannan takin, kuma wani hopper na ma'adanin yana gudana tare da dogo masu ƙarfi ta hanyar toshe ja.

Kashi na biyu na gonakin ya ƙunshi ƙirƙirar na'urar sarrafa rake ta atomatik ta amfani da tubalan kallo da bulogin piston. Masu sa ido suna lura da haɓakar rake kuma suna kunna tubalan piston, waɗanda ke karya amfanin gona. Daga nan sai a tsotse albarkatun gonakin da aka karye a cikin takin ma'adinan sannan a tura su cikin takin. Da zarar takin ya cika da takin, ana fitar da abincin kashi a ajiye a cikin kirji.

Farmakin Abincin Kashi tare da Skeleton Spawner

kwarangwal gungun gungun masu adawa ne da ke zubar da kashi akan mutuwa. Ana iya amfani da waɗannan ƙasusuwan don samun abincin kashi. Don ƙirƙirar gonar cin abinci na kashi tare da kwarangwal na kwarangwal, 'yan wasa suna buƙatar nemo kwarangwal a cikin gidan kurkuku.

Da zarar an sami spawner kwarangwal, dole ne 'yan wasa su faɗaɗa girman gidan kurkuku ta kowane bangare, su bar shingen spawner yana rataye a iska. Ya kamata a sanya katako a saman shingen spawner don hana gungun jama'a su bazu a samansa.

Bayan haka, ana iya jigilar ruwa daga guga zuwa gefe ɗaya na ɗakin don ƙirƙirar ɗakin kisa. Ya kamata a ƙirƙiri wani yanki a kishiyar ɗakin kisa inda 'yan wasa za su iya tsayawa su kashe kwarangwal.

Ya kamata a kafa tsarin hopper da ƙirji a ƙarshen ɗakin kisan don tattara duk digo daga matattun kwarangwal. A ƙarshe, 'yan wasa za su iya cire duk wata hanyar haske don fara haifar da kwarangwal. kwarangwal din za su gangara zuwa dakin kisa inda 'yan wasa za su iya kashe su cikin sauki ba tare da lalacewa ba. Kasusuwan da kwarangwal suka jefar za a iya juyar da su cikin sauki zuwa abincin kashi. Baya ga abincin kashi, ’yan wasan za su kuma sami baka da kibau daga wannan gona.

Wadannan hanyoyi guda biyu suna ba da ingantattun hanyoyin noma abincin kashi a Minecraft, yin noma da haɓaka amfanin gona da sauri da sauƙi ga 'yan wasa.

