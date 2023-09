Rayar da Legacy na Philips CD-i: Arzette da Kwaikwayar Wasannin "Bad"

By

A cikin 1991, Philips CD-i (Compact Disc-Interactive) ya shiga cikin masana'antar caca. Yayin da CD-i ya yi alkawarin kunna CD da wasannin bidiyo, rashin mutuncinsa ya ta'allaka ne a cikin wasannin da ya bayar. Musamman ma, sunan Zelda na ɗaya daga cikin taken da suka yi hanyar zuwa wannan dandali, kawai an gamu da rashin kunya da rashin jin daɗi. Saurin ci gaba zuwa 2023, kuma Seth Fulkerson, wanda aka sani da "Dopply," an saita shi don sakin Arzette: Jewel na Faramore, wasan dandamali wanda ke ba da girmamawa ga abubuwan ban mamaki kuma galibi suna sukar wasannin CD-i zamanin.

Arzette's demo a PAX West 2023 ya nuna sadaukarwa da kulawa ga daki-daki wanda Fulkerson ya zuba a cikin aikin. Wasan da aminci yana ɗaukar abubuwan gani da injiniyoyi na ainihin wasannin CD-i Zelda. Fulkerson, tare da retro game connoisseurs Limited Run, sun mai da hankali sosai kan yanayin fentin hannu, dalla-dalla dalla-dalla, har ma da fitattun wuraren da mutane da yawa suka raina. Duk da ra'ayi mara kyau da ke kewaye da kayan tushe, Fulkerson yana ganin yuwuwar a cikin wasannin na asali, yana mai ƙima da haɗarsu na ƙirar ƙirar madaidaiciya da ba madaidaiciya da salon gani na musamman.

Yayin kwaikwayon wasannin retro ya zama sanannen nau'in, Arzette ya fice a matsayin ɗayan ƙoƙarin farko na yin koyi da ƙwarewar CD-i. Fulkerson ya yarda cewa 'yan wasa da yawa na iya zama ba su da masaniya game da wasannin da suka zaburar da Arzette, amma ya yi imanin cewa mai aiwatar da fenti na hannu tare da kyawawan kayan sawa da kuma wani lokacin kunci na iya jin daɗin kowa. Ga waɗanda suka saba da tushen kayan, akwai Easter Eggs da dabara nassoshi warwatse ko'ina cikin wasan, ƙara wani ƙarin Layer na jin dadi.

Kodayake Fulkerson ba zai iya fayyace ainihin wasannin Zelda CD-i na asali ba saboda dalilai na doka, ya rungumi kwarin gwiwarsu yayin ƙoƙarin ƙirƙirar ƙwarewa mai zaman kanta da na musamman tare da Arzette. A gaskiya ma, ɗaya daga cikin masu fasaha na asali daga wasanni na CD-i Zelda, Rob Dunlavey, ya ba da gudummawa ga taswirar duniya da zane-zane a cikin Arzette, yana nuna haɗin tsakanin ayyukan biyu.

Abin da ke raba Arzette baya shine yunƙuri na gaske don farfado da zamanin wasan caca da aka lalata. Sha'awar Fulkerson na wasannin da ba a yaba da shi ba da kuma imaninsa ga yuwuwar da ba a iya amfani da su ba ya bayyana a cikin wannan aikin. Tare da Arzette, yana fatan ya nuna cewa tare da lokaci, albarkatu, da kuma zane-zane mai kyau na wasan kwaikwayo, har ma da wasanni na "mara kyau" za a iya canza su zuwa wani abu mai dadi da abin tunawa.

Sources: Nintendo Life