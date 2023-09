Ƙungiyar Humane don Tacoma & Pierce County tana Inganta Samun Yanar Gizo tare da Karanta Ni Fasaha Taimako

By

Ƙungiyar Humane don Tacoma & Pierce County ta ɗauki mataki don haɗawa ta hanyar ba da ƙwarewa ta kan layi ta hanyar Recite Me. Wannan yunkuri na nufin cire shinge da samar da damar yin amfani da abun ciki da sabis na kan layi ga duk masu ziyartar gidan yanar gizon.

A cikin layi tare da bambance-bambancen tsari da dabarun haɗawa, sabon damar samun dama da kayan aikin tallafin harshe yana ba baƙi damar keɓance ƙwarewar dijital. Wannan yana da fa'ida musamman ga mutanen da ke da nakasa, matsalolin koyo, nakasar gani, da waɗanda harshensu na farko ba Ingilishi ba ne. Waɗannan kayan aikin suna magance bukatun sama da kashi 25% na yawan jama'a waɗanda za su iya fuskantar cikas yayin kewaya gidan yanar gizon tsari.

The Recite Me supportbarbar, wanda aka nuna akan gidan yanar gizon Humane Society for Tacoma & Pierce County, yana ba da fasali da yawa. Waɗannan sun haɗa da aikin karatun allo, kayan aikin karantawa da yawa, zaɓuɓɓukan salo na musamman, da fasalin fassarar kai tsaye da ake buƙata. Tare da goyan baya ga fiye da harsuna 100, gami da zaɓuɓɓukan rubutu-zuwa-magana 65, kayan aikin kayan aiki suna tabbatar da cewa duk baƙi za su iya samun damar bayanan matsuguni da sabis ba tare da wahala ba.

Leslie Dalzell, Shugaba na Humane Society for Tacoma & Pierce County, ya jaddada mahimmancin ƙirƙirar yanayi mai haɗaka inda membobin al'umma ke jin maraba da haɗawa. Ƙarin kayan aikin yana ƙara isar da sabis na tallafi kuma yana taimakawa tara dabbobi da iyalai tare.

A cikin duniyar dijital ta yau, shingen shiga na iya ɓata mutanen da ba su da kayan aikin da suka dace don kewaya abubuwan cikin layi yadda ya kamata. Ross Linnett, Wanda ya kafa kuma Shugaba na Recite Me, ya jaddada mahimmancin samar da ƙwarewar kan layi mai haɗaka wanda ke biyan bukatun kowane mutum. Tare da ƙarin ƙungiyoyi suna ɗaukar kayan aikin samun dama, yana samun sauƙi ga waɗanda ke fuskantar shingen kan layi don samun damar bayanai da ayyuka ba tare da matsala ba.

Don bincika kayan aikin tallafin samun damar matsuguni, ziyarci gidan yanar gizon Humane Society for Tacoma & Pierce County kuma danna zaɓin “Kayan Samun Dama” a saman dama na shafin.

Sources: The Humane Society for Tacoma & Pierce County