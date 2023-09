An yanke wa mutumin Jafananci hukuncin yin satar Bidiyoyin wasan kwaikwayo na YouTube

By

An yanke wa wani dan kasar Japan hukuncin daurin shekaru biyu a gidan yari da kuma tarar ¥ 1 miliyan saboda keta dokokin haƙƙin mallaka ta hanyar satar bidiyoyin wasan kwaikwayo a YouTube. Wannan shine karo na farko da aka yanke masa hukunci irinsa a Japan.

Shinobu Yoshida, dan shekara 53, an same shi da laifin sanya bidiyon wasan kwaikwayo na littafin labari na gani Steins; Ƙofar: Ƙofar My Darling da taƙaita labaran Steins; Ƙofar da Spy x Family anime ba tare da samun izini daga masu wallafa ba. Ayyukansa sun keta dokar Japan da ta hana yin kuɗi daga kayan haƙƙin mallaka.

Kungiyar ciniki ta Japan mai yaki da satar fasaha (CODA) ta bayyana lamarin Yoshida a matsayin "mummuna" saboda yadda yake loda bidiyon da ya kunshi abun ciki da masu lalata ba tare da izini daga masu hakkin ba. CODA ya kuma nuna cewa bai yi adalci ba ya sami kudaden talla ta hanyar keta haƙƙin mallaka.

Yoshida ya yarda da sanin cewa ayyukansa sun sabawa doka amma ya bayyana cewa yana son wani ya ga abin da ya halitta a matsayin wani bangare na sha'awar sa. Duk da haka, mai gabatar da kara ya bayar da hujjar cewa ayyukansa na da illa ga kokarin samar da abun ciki. Sun jaddada cewa masu siye ba za su iya kashe kuɗi a wasan ko wasan anime ba bayan sun lalace.

Wannan shari'ar tana ba da hankali ga ƙarar batun keta haƙƙin mallaka a kan dandamali kamar YouTube, inda mutane ke yin sadar da abun ciki ba tare da izini ba. Yana aiki azaman tunatarwa akan mahimmancin mutunta haƙƙin mallaka na ilimi da samun izini daga masu haƙƙin haƙƙin kafin raba kayan haƙƙin mallaka akan layi.

A ƙarshe, hukunci da hukuncin da aka yanke wa Shinobu Yoshida yana nuna sakamakon shari'a da zai iya tasowa daga keta dokokin haƙƙin mallaka. Wannan shari'ar na iya kafa abin koyi ga shari'o'in keta haƙƙin mallaka a nan gaba a Japan, yin aiki azaman hanawa ga wasu waɗanda za su iya yin la'akari da yin kuɗin shiga haƙƙin mallaka ba tare da izini ba.

Sources:

– Asahi Shimbun

– The Verge

- IGN