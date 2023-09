Charts na Software na Jafananci: Pikmin 4 Ya sake ɗaukar Babban Tabo

By

An fitar da sabbin ginshiƙi na jiki na Japan na Famitsu, wanda ke nuna manyan wasannin da ake siyarwa a ƙasar. Har yanzu, Pikmin 4 ya kama babban matsayi tare da sayar da kwafin 34,240. Wannan taken Nintendo Switch ya ci gaba da mamaye matsayi, yana tura masu nasara a makon da ya gabata, Armored Core VI: Wuta na Rubicon, ƙasa zuwa matsayi na biyu da na huɗu akan PlayStation 5 da 4, bi da bi.

Sauran fitattun abubuwan shiga cikin manyan goma sun haɗa da Tears of the Kingdom a matsayi na biyar da Mario Party Superstars a matsayi na tara. Yana da daraja ambaton cewa abubuwan da aka fi so na shekara-shekara kamar Mario Kart 8 Deluxe, Minecraft, da Pokémon Scarlet da Violet suna ci gaba da siyarwa da kyau.

Dangane da kayan masarufi, Model OLED na Sauyawa ya kasance tsarin siyar da mafi kyawun siyarwa, yana motsa wani raka'a 63,305 a cikin makon da ya gabata. PlayStation 5 yana biye a baya a matsayi na biyu tare da sayar da raka'a 48,588. Canjin Lite yana ɗaukar matsayi na uku a cikin dangin Canjawa, yayin da samfurin OG Switch ya zo na huɗu.

Xbox Series S, PlayStation 5 Digital Edition, da Xbox Series X suma suna yin bayyanuwa akan ginshiƙi, kodayake suna da ƙananan lambobin tallace-tallace. A ƙarshe, Sabon 2DS LL yana sarrafa siyar da raka'a 37 a wannan makon.

Gabaɗaya, ginshiƙi na wannan makon suna nuna ci gaba da shaharar taken Nintendo Switch a Japan, tare da Pikmin 4 ya sake samun matsayinsa a saman.