Huawei's Mate 60 Pro Wayar Wayar Waya ta Nuna Ƙarfin Fasahar Cikin Gida na China

Kamfanin Huawei Technologies Co. ya dauki wani muhimmin mataki wajen nuna ci gaban da kasar Sin ta samu wajen bunkasa fasaharta a cikin gida tare da sabon tsarin wayar salula mai suna Mate 60 Pro. Wannan wayar tafi-da-gidanka ta yi fice wajen samar da kaso mai tsoka na kayayyakin da kasar Sin ta kera, baya ga na’urar sarrafa ta na kasar Sin da aka kera ta Kirin.

Binciken teardown da TechInsights ya gudanar don Bloomberg ya nuna cewa Huawei ya samo abubuwa da yawa daga kamfanonin China. Mate 60 Pro ya haɗa da na'urar gaban mitar rediyo daga Beijing OnMicro Electronics Co., na'urar sadarwar tauraron dan adam daga Hwa Create Co., da kuma mai karɓar RF daga Guangzhou Runxin Information Technology Co. SK Hynix Inc. ƙwaƙwalwar ajiyar ita ce kaɗai. gano bangaren kasashen waje ya zuwa yanzu.

Dogaro da masu samar da kayayyaki na cikin gida don samar da kayan fasaha wata babbar nasara ce ga Huawei, idan aka yi la’akari da ƙalubalen da ya fuskanta bayan da aka yanke shi daga kasuwa don ci-gaba da keɓancewa da takunkumin Amurka a shekarar 2020. Kamfanin a baya ya dogara ga kamfanonin Amurka don samar da mahimman guntun sadarwa. kuma dole ne ya nemi wata hanyar da za ta samar da na'urori masu sarrafawa da kwakwalwan kwamfuta mara waya.

Duk da wadannan matsaloli, Huawei ya yi nasarar kera wata wayar salula mai dauke da abubuwan da aka yi amfani da su na kasar Sin galibinsu, wanda ke nuna ikonsa na kewaya haramcin fasaha. Gudun mara waya ta Mate 60 Pro suna daidai da na'urorin 5G, kuma na'urar ba ta nuna magudanar baturi da ba a saba gani ba.

Koyaya, tambayoyi sun kasance game da girman samarwa da farashin waɗannan abubuwan. Dole ne Huawei ya yi gogayya da kafafan ƴan wasa kamar Apple da Samsung, waɗanda wayoyinsu ke amfani da kwakwalwan kwamfuta aƙalla tsararraki biyu gabanin sabon kyautar Huawei. Duk da haka, sakin Mate 60 Pro ba tare da cikakkun bayanai ba, kafofin watsa labaru na kasar sun yi bikin murnar yin bikin, a matsayin shaida cewa kokarin da Amurka ke yi na takaita hanyoyin samun ci gaba na kasar Sin ya ci tura.

Nasarar Mate 60 Pro na iya yin tasiri mai mahimmanci ga Huawei da kasuwar wayar salula ta China. Masu sharhi sun kiyasta cewa idan Huawei ya sayar da raka'a miliyan 5, zai iya lalata kashi 38% na tallace-tallacen iPhone a China. Koyaya, ƙayyadaddun wadata da ƙarancin samarwa suna haifar da rashin tabbas game da ikon Huawei na biyan buƙatu.

Yayin da Huawei ke ci gaba da bunkasa fasaharsa ta cikin gida, abin jira a gani yadda Amurka za ta mayar da martani. Wakili Michael McCaul ya yi nuni da cewa masu samar da kayayyaki na Huawei, irin su Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC), mai yiwuwa sun karya takunkumin Amurka. Sakamakon waɗannan ci gaba na iya samun tasiri mai nisa ga Huawei da masana'antar fasaha ta duniya.

