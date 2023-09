Yadda ake kunna Starfield akan Xbox One da Wayar hannu

By

Idan kuna sha'awar kunna Starfield amma ba ku da Xbox Series X/S ko PC mai ƙarfi, kada ku damu! Kuna iya har yanzu kunna wasan akan Xbox One ko na'urar hannu.

Shin Starfield akan Xbox Cloud Gaming?

Ee, Starfield yana samuwa akan Xbox Cloud Gaming. Wannan yana nufin zaku iya kunna wasan akan kowace na'ura da ke tallafawa Xbox Cloud Gaming, gami da Xbox One ko na'urar hannu. Duk da haka, ka tuna cewa za a iya samun wasu iyakoki idan ya zo ga yawo wasanni. Kuna iya fuskantar rashin ƙarfi, abubuwan gani blur, toshe kayan tarihi, da ƙarancin sauti idan haɗin intanit ɗin ku ba ta da ƙarfi da kwanciyar hankali. Amma idan ba ku da wata matsala game da Xbox Cloud Gaming a da, yin amfani da sabis na yawo don kunna Starfield zaɓi ne mai yiwuwa.

Idan da gaske kuna son kunna Starfield akan Xbox Series X amma ba ku da lokacin girka shi, kuna iya kunna ta ta hanyar yawowar gajimare.

Yadda ake kunna Starfield akan Xbox One

Don kunna Starfield akan Xbox One, zaku iya yaɗa ta ta Xbox Cloud Gaming ta amfani da biyan kuɗin ku na Xbox Game Pass Ultimate. Kawai kunna Xbox One ɗinku, je zuwa Game Pass, kuma nemo Starfield. Da zarar kun gano wasan, danna "Play" don fara yawo. Babu buƙatar shigar da wasan!

Duk da haka, ka tuna cewa wasanni masu gudana suna amfani da bayanai da yawa da bandwidth. Don haka, tabbatar da cewa ba ku da madaidaicin bayanan haɗin yanar gizon ku.

Yadda ake kunna Starfield akan Wayar hannu

Don kunna Starfield akan na'urar tafi da gidanka, kuna buƙatar shigar da Xbox Game Pass App daga Google Play Store (na Android) ko Apple App Store (na iOS). Tabbatar cewa kun kasance mai biyan kuɗi na Xbox Game Pass Ultimate.

Bayan shigar da app ɗin, shiga cikin Asusun Microsoft ɗinku ta amfani da asusun ɗaya da kuke amfani da shi don biyan Xbox Game Pass Ultimate. Nemo filin Star a cikin jerin wasanni kuma danna gunkinsa don buɗe shafin wasan. Idan kun shiga cikin Game Pass Ultimate, za ku ga maɓallin kore mai faɗi "Play" a shafin. Kawai danna shi don fara wasa, ba tare da buƙatar shigarwa ba.

Yana da mahimmanci a lura cewa kunna Starfield akan wayar hannu yana buƙatar mai sarrafawa. Zaka iya amfani da mai sarrafawa da aka haɗa ta Bluetooth (kamar mai sarrafa Xbox) ko mai sarrafawa wanda ke ɗaukar hoto akan wayarka.

Don haka, ko da ba ku da sabbin kayan wasan caca, har yanzu kuna iya jin daɗin kunna Starfield akan Xbox One ko na'urar hannu ta Xbox Cloud Gaming.

Ma'anar:

- Wasannin Xbox Cloud: sabis ɗin wasan caca na Microsoft wanda ke ba 'yan wasa damar jera wasanni zuwa na'urori daban-daban, gami da Xbox One da na'urorin hannu.

- Xbox Game Pass Ultimate: Sabis ɗin biyan kuɗi da Microsoft ke bayarwa wanda ke ba 'yan wasa damar zuwa ɗakin karatu na wasanni, gami da Starfield.

