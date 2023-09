Google Fi Wireless Unlimited Plus Masu biyan kuɗi Za su iya Sarrafa Google One Perk Yanzu

By

Google Fi yana yin canje-canje ga yadda ake sarrafa biyan kuɗin Google One don masu biyan kuɗin shirin Unlimited Plus. Yanzu mai ɗaukar kaya zai ƙyale masu biyan kuɗi don sarrafa biyan kuɗin Google One kai tsaye daga shafin asusun Fi da aikace-aikacen hannu. Wannan ƙarin haɗe-haɗe gwaninta zai fara farawa a ranar 25 ga Satumba.

A baya can, duk wani haɓakawa zuwa biyan kuɗi na Google One an biya shi ba tare da sabis ɗin mara waya ba. Koyaya, farawa da bayanin lissafin Fi na gaba bayan Satumba 25th, duk wani haɓakawa zuwa biyan kuɗin Google One wanda ya wuce 100GB da aka haɗa za'a yi cajin zuwa asusun Fi.

Yana da mahimmanci a lura cewa masu biyan kuɗi na iya karɓar sanarwa mai ruɗi wanda ya ce an soke biyan kuɗin Google One ɗin su. Koyaya, wannan saƙon tsarin ne kawai mai sarrafa kansa wanda za'a iya yin watsi da shi. Biyan kuɗin Google One zai ci gaba ta atomatik ta hanyar Fi ba tare da asarar ajiya ko katsewa ba.

Masu biyan kuɗi da membobin shirin da suka bar Google Fi za su sami lokacin alheri na kwanaki 7 wanda za su iya sake yin rajista ga Google One ba tare da asarar sabis ba. Hakanan yana da kyau a lura cewa babu canje-canje ga 100GB na ma'ajin Google One da aka haɗa cikin shirin Fi's Unlimited Plus.

Waɗannan canje-canjen suna nufin samar da ƙarin ƙwarewa da haɗin kai ga masu biyan kuɗi na Google Fi Wireless Unlimited Plus. Ta ba su damar sarrafa biyan kuɗin Google One ɗin su kai tsaye daga shafin asusun Fi, yana sauƙaƙa tsarin lissafin kuɗi kuma yana tabbatar da samun shiga ga ma'aunin girgije mara yankewa.

