Google yana Haɓaka Ra'ayoyin Emoji don Gmel

An ba da rahoton cewa Google yana haɓaka sabon fasali don Gmail wanda zai ba masu amfani damar amsa imel tare da emoji, kama da aiwatar da amsa emoji da aka samu akan dandamali kamar Outlook. An gano shaidar wannan fasalin a cikin sabuntawar kwanan nan ga aikace-aikacen Gmel don iOS da Android.

The Tape Drive ne ya fara ba da rahoton fasalin bayan an sami lambar da ke nuna halayen emoji a cikin iOS Gmail app. An sami ƙarin shaida a cikin sabuwar Gmel APK don Android, mai tabbatar da da'awar da aka yi game da fasalin mai zuwa. Dangane da lambar, fasalin yana "zuwa nan ba da jimawa ba" kuma wasu masu amfani da Gmel za su kasance cikin na farko da za su sami damar yin amfani da halayen emoji.

Masu amfani za su iya amfani da halayen emoji kai tsaye daga allon imel ko menu mai cike da digo uku a cikin Gmel. Koyaya, akwai wasu iyakoki, kamar rashin iya amfani da wasu halayen emoji akan rufaffen saƙon, a cikin manyan ƙungiyoyi, ko kuma idan mai amfani ya kasance bcc'd. Bugu da ƙari, ana iya samun iyakar halayen emoji 20 a kowane imel kuma wasu saƙonni na iya samun iyakacin halayen musamman 50.

Google bai yi sanarwar jama'a ba game da fasalin halayen emoji na Gmail. Lokacin da aka nemi tabbatarwa, mai magana da yawun Google ya mayar da martani da wasa "😉,✋📻" kuma ya shawarci kowa da kowa ya "ci gaba da saurare."

Tare da wannan sabon fasalin, masu amfani da Gmel za su iya bayyana ra'ayoyinsu game da imel ta amfani da emoji, wanda zai sa dandalin imel ya zama kamar aikace-aikacen aika sako. Ya rage a ga lokacin da za a fitar da fasalin ga duk masu amfani a hukumance, amma masu amfani da Gmail za su iya sa ido su kara jin dadi da bayyana ra'ayi a cikin tattaunawar imel a nan gaba kadan.